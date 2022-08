VIDEO: Primer gol de Santiago Giménez en la victoria contra Feyenoord en la Eredivisie

Giménez celebró su primer gol en la Eredivisie contra el Emmen luego de entrar de cambio en el tiempo complementario.

No hay plazo que no llegue, ni fecha que no se cumpla... Santiago Giménez ya anotó en la Eredivisie. El delantero mexicano del Feyenoord se las arregló para mandar la pelota al fondo en la victoria de su equipo por 4-0 contra el Emmen.

Cuando el partido aún estaba para ambos lados, el Bebote encontró un hueco entre las líneas de la retaguardia del Emmen; recibió el balón, lo condujo hasta el área del portero y de zurda cruzó su disparo para dejar sin posibilidades a Oelschlaegel y poner los cartones 2-0 al 85'.

A pesar de haber entrado de cambio, al exdelantero de Cruz Azul le bastaron tres compromisos en Holanda para marcar su primer pirulo. Giménez se ha convertido en el revulsivo por excelencia en el ataque del Club del Mosa y darle respiro a Danilo. ¿Será este el inicio de un gran porvenir para Santi en Europa?