Luis de la Fuente, seleccionador de España, llevó la Copa del Mundo a la sede del diario "As" este jueves, apenas cuatro días después de conquistar el título mundial con La Roja.

De la Fuente condujo a la selección española a su segunda Copa del Mundo en la historia, tras vencer a Argentina (1-0), la pasada tarde del domingo, en un partido que se prolongó a dos tiempos extra.

El técnico español eligió al diario "As" para su primera visita a un medio de comunicación tras la conquista del Mundial y, después de entrar en la sede con la Copa, dijo entre risas: "Algunos de mis compañeros ya me han pedido la próxima Copa. Ha sido difícil, pero los tiempos difíciles, con trabajo duro y entusiasmo, dejan de serlo".

La llegada de De la Fuente convirtió la redacción de la sede del diario en un escenario de celebración, donde la Copa acaparó las miradas de todos, al igual que quien la portaba, entre aplausos, saludos y fotografías. El seleccionador español pasó unos minutos con la plantilla del diario "As" en un ambiente cordial, marcado por la satisfacción de un trabajo bien hecho y el orgullo de un gran éxito para el fútbol español.

De la Fuente añadió: "Intento ser justo cuando veo críticas malintencionadas, porque la vida te da oportunidades más adelante, y por eso estoy muy contento por Ferran (Torres). Su historia me recuerda a la de Morata. Ante la injusticia, dijo: aquí estoy".

Y continuó: "El ambiente era estupendo, y eso es lo que pasa cuando la gente es buena. Cuando Ferran marcó el gol de la victoria, sentí una alegría inmensa; y cuando levanté la Copa, sentí satisfacción y orgullo. Estoy feliz por mi país".

Y explicó: "No he tenido que volver a ver la final, pero la sensación general era que fuimos muy superiores. Hace cuatro años, en mi anterior visita, no esperaba llegar a esta etapa, pero el camino se recorre paso a paso. Y con lo que teníamos, íbamos a pelear por la victoria".

Preguntado por el entusiasmo de los jugadores de Argentina, dijo: "Entiendo perfectamente por qué buscaban llegar a los penaltis, especialmente tras la expulsión. Teníamos claro que debíamos jugar a nuestra manera. Ese es el mensaje que transmití a los jugadores. Juguemos a nuestra manera, porque ellos son mejores que nosotros en su estilo de juego, y no podemos permitirles ganar con facilidad".







