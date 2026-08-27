El interior del Al-Nassr resolvió la polémica que rodeó al portugués Cristiano Ronaldo durante el duelo ante el Al-Ettifaq, después de que el club publicara imágenes desde dentro del vestuario que revelaron la otra cara del capitán del "conjunto mundialista", en las que apareció el jugador en un estado de alegría eufórica mientras celebraba con sus compañeros y gritaba de felicidad tras la remontada histórica.

Ronaldo había suscitado numerosos interrogantes durante el partido, después de aparecer visiblemente enfadado en la primera mitad, en el momento en que el Al-Nassr iba dos goles abajo y jugaba con 10 futbolistas tras la expulsión del guardameta brasileño Bento, antes de que el equipo lograra darle la vuelta al marcador con una emocionante victoria por 3-2.

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El interior del vestuario vino a confirmar las palabras del australiano Ange Postecoglou, entrenador del Al-Nassr, quien reveló que el enfado de Ronaldo entre los dos tiempos no se debió a una desavenencia dentro del equipo, sino que fue una consecuencia natural de que el "conjunto mundialista" fuera perdiendo y de que el partido no transcurriera de la manera que él deseaba.

Postecoglou había dicho antes del duelo ante el Al-Taawoun que Ronaldo es "apasionado del fútbol y apasionado del Al-Nassr", explicando que el jugador estaba enfadado porque su equipo iba perdiendo, algo natural para un futbolista que sitúa la victoria como máxima prioridad, antes de afirmar que la estrella portuguesa se transformó después del partido en uno de los jugadores que más celebró el triunfo.

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Y ahora han llegado las fotos y los vídeos que publicó el Al-Nassr para ofrecer la prueba más clara de ello, en los que aparece Ronaldo entre sus compañeros dentro del vestuario, gritando de alegría y compartiendo la celebración con los jugadores, en una escena que refleja la magnitud de la emoción que vivió durante uno de los partidos más difíciles del equipo esta temporada.

La escena encerró una paradoja llamativa: el mismo jugador que apareció enfadado y afectado durante la desventaja del Al-Nassr en la primera mitad se transformó tras el pitido final en un capitán que celebra con el grupo, como si no hubiera vivido esos minutos angustiosos apenas unas horas antes.

No fue difícil entender el motivo de esta transformación, pues el Al-Nassr no logró una victoria cualquiera, sino que remontó una desventaja de dos goles pese a la inferioridad numérica, y marcó tres goles en la segunda mitad para llevarse el partido ante el Al-Ettifaq, en una remontada que mostró la personalidad del equipo y su capacidad de pelear hasta los últimos instantes.