Ali Al-Bulaihi no se conformó con escribir un nuevo capítulo en la historia de la Liga Profesional Saudí Roshan tras guiar al Al-Shabab a la victoria sobre el Al-Fateh, sino que los ecos de su noche excepcional se extendieron hasta los estudios de televisión, después de que el defensa del Al-Shabab dirigiera un llamativo mensaje al periodista Walid Al-Faraj, con una respuesta que acaparó todas las miradas.

Al-Bulaihi, que marcó dos goles en la victoria del Al-Shabab por tres goles a uno, decidió dirigir sus palabras a Al-Faraj tras el partido, en una escena que despertó interés, sobre todo porque el enfrentamiento no solo le otorgó tres puntos importantes, sino que lo convirtió en el único poseedor de un logro histórico entre los defensas de la competición.

El defensa del Al-Shabab declaró tras el encuentro: "Voy a dedicar el partido a Walid Al-Faraj", antes de hablar sobre la importancia de la victoria, añadiendo: "Logramos un triunfo importante tras el tropiezo en casa. Es natural que marque y conseguí el récord de goles como defensa en la liga".

La reacción de Al-Faraj al mensaje de Al-Bulaihi no se hizo esperar, pues el periodista apareció en su programa "Rotana Sport con Walid" en la pantalla de Rotana Khalijia levantando el iqal en una imagen llamativa, y afirmó también que el defensa del Al-Shabab tiene derecho a decir lo que quiera, en alusión a su reacción a las palabras del jugador tras el logro que consiguió.

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Este ambiente llegó después de que Al-Bulaihi ofreciera un partido excepcional ante el Al-Fateh, pues Ricardo Matías abrió el marcador para el Al-Shabab en el minuto 17, antes de que el defensa saudí añadiera el segundo gol en el minuto 31, mientras que Lukáš Haraslín marcó el único gol del Al-Fateh en el minuto 40, para que luego Al-Bulaihi regresara en la segunda parte y anotara el tercer gol de su equipo en el minuto 54.

Con este doblete, Al-Bulaihi elevó su cuenta a 22 goles en la historia de sus participaciones en la Liga Profesional, situándose como el único líder de la lista de los defensas máximos goleadores de la competición, superando al argelino Farouk Chafaï, que posee 21 goles, después de que los goles de Al-Bulaihi se repartieran entre el Al-Hilal con 17 goles, el Al-Shabab con cuatro goles y un gol con la camiseta del Al-Fateh.