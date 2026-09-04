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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Vídeo: ¿por qué no se repitió el penalti de Mbappé? Un pequeño detalle cerró la puerta de la salvación al Real Madrid

Real Betis vs Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
Primera División
K. Mbappe
España
Francia

¿Cuál es el secreto?

La decisión de no repetir el penalti que Kylian Mbappé falló en los últimos instantes del enfrentamiento entre el Real Madrid y el Real Betis generó una amplia polémica, después de que el defensa del Betis Marc Bartra apareciera dentro del área antes de la ejecución del penalti y luego interviniera para despejar el balón a córner tras la parada del guardameta Álvaro Valles al primer intento.

Algunos aficionados del Real Madrid reclamaron que se repitiera el penalti, basándose en que Bartra fue el primero en entrar en el área y en que su intervención resultó determinante para despejar el balón e impedir que Mbappé lo rematara, pero un detalle preciso de la jugada explica por qué no se consideró motivo suficiente para repetir el lanzamiento.

Bartra entró, pero no estaba en el suelo

El diario español "Mundo Deportivo" señaló que es cierto que Bartra se desplazó hacia el interior del área antes de que Mbappé ejecutara el penalti, pero saltó para alcanzar el balón, y en el momento en que el delantero francés lanzó el penalti Bartra aún no había pisado el terreno de juego dentro del área, pues seguía en el aire.

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Y ahí reside el punto decisivo de la jugada, ya que el simple hecho de que el jugador estuviera sobre el área durante el salto no significa necesariamente que cometiera una infracción de entrada determinante en el momento de la ejecución del penalti. Y lo más importante es que Bartra logró intervenir después de la parada de Valles, pero no había afirmado los pies dentro del área en el instante del disparo.

Por lo tanto, y aunque a primera vista la jugada pareció sospechosa, este detalle debilita en gran medida el argumento para repetir el penalti y otorga una explicación lógica a la decisión del árbitro de no repetirlo.

El penalti de Mbappé fue una de las últimas oportunidades del Real Madrid para salvar el partido, después de que el francés fallara el lanzamiento en el minuto 90+5 ante la brillante actuación de Valles, con lo que el Betis mantuvo su ventaja de 1-0 y le propinó al conjunto blanco su primera derrota de esta temporada.

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