Vídeo: «Por favor, ayúdanos»... Müller desata una nueva tormenta con insinuaciones sobre el favoritismo arbitral hacia Messi

La estrella alemana Thomas Müller volvió a generar polémica tras insinuar que la presencia de Lionel Messi en el terreno de juego podría influir en ocasiones en las decisiones de los árbitros, durante una intervención en la que habló de una jugada que le enfrentó al capitán de la selección argentina.

Müller apareció en un vídeo que circula por las redes sociales, en el que dio a entender que el arbitraje se inclinaba a favor de Messi, reavivando la polémica una vez más tras el final del Mundial 2026.

Müller afirmó en el vídeo: "Ya íbamos ganando a Argentina, y Lionel Messi estaba justo a mi lado. El balón rebotó en el suelo y luego me golpeó la mano, que estaba en esta posición (junto a mi cuerpo).

Y añadió: "El árbitro me mostró de inmediato la tarjeta amarilla, y creo que la razón fue simplemente que Messi estaba a mi lado".

Y prosiguió: "Sentí que Messi lo miraba como diciendo: vamos perdiendo (2-0), por favor ayúdanos un poco".

En este vídeo, Müller se refiere al partido entre Alemania y Argentina en los cuartos de final del Mundial 2010, que terminó con una goleada de Alemania (4-0).

Estas declaraciones no estuvieron lejos del ambiente de polémica que acompañó a la selección argentina a lo largo de su trayectoria en el Mundial 2026, ya que el torneo fue testigo de un amplio debate entre la afición y los medios de comunicación acerca de una serie de decisiones arbitrales que algunos consideraron favorables a la Albiceleste.

Las críticas se repitieron tras más de un partido, con acusaciones sobre la existencia de decisiones arbitrales polémicas que ayudaron a Argentina a proseguir su camino hacia la final, mientras que otros rechazaron esas acusaciones, asegurando que todas las jugadas arbitrales eran interpretables conforme a las reglas del juego.











