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El gol que marcó el Al Ahli y que después anuló el árbitro argentino Facundo Tello desató una enorme polémica arbitral en el clásico ante su eterno rival, el Al Nassr, en la Liga Roshn Saudí.

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El Al Nassr visitó este viernes a su eterno rival, el Al Ahli , en el estadio Alinma de Yeda, en un partido aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn.

En el minuto 31 del encuentro, el turco Merih Demiral, defensa del Al Ahli, marcó un gol al Al Nassr tras una salida errónea del brasileño Bento, guardameta del conjunto capitalino: el balón le llegó delante de la portería vacía y lo mandó al fondo de la red de un cabezazo.

Sin embargo, el árbitro argentino Facundo Tello recurrió al VAR después de conceder el tanto y terminó anulándolo al considerar que Bento había sido obstaculizado por Ziyad Al-Johani, centrocampista del Al Ahli.

La decisión provocó un gran enfado en el neerlandés Marino Bosic, entrenador del Al Ahli, que se enzarzó en una discusión con el colegiado al entender que el gol era legal.

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La decisión generó polémica entre los expertos arbitrales. Algunos coincidieron con el criterio del árbitro argentino, al considerar que el portero brasileño había sido obstaculizado, mientras que otros opinaron que el contacto fue normal, lo que significaría que el gol era válido.

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El exárbitro egipcio Mohamed Kamal Risha declaró al diario saudí Al Riyadiya: «La decisión del árbitro del clásico de anular el gol del Al Ahli es correcta».

Y explicó: «Ziyad Al-Johani, jugador del Al Ahli, se interpuso en el camino de Bento, portero del Al Nassr, lo que le impidió moverse hacia el balón».

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No obstante, Fahad Al-Mirdasi, exárbitro saudí, no compartió ese análisis y aseguró que el gol era legal, ya que no hubo contacto.

Al-Mirdasi afirmó, en declaraciones difundidas a través de la cuenta oficial del programa «Nadina» del canal «MBC 1»: «En el minuto 31, decisión incorrecta al anular el gol del Al Ahli».

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Y añadió: «El jugador del Al Ahli Ziyad Al-Johani no cometió ninguna infracción sobre el portero del Al Nassr Bento Matheus. Fue una intervención errónea del VAR al llamar al árbitro; lo correcto habría sido conceder el gol».

La emoción continuó en la segunda parte, de nuevo con el defensa turco Merih Demiral como protagonista, al provocar un penalti a favor del Al Ahli en el minuto 67 del encuentro.

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Demiral recibió un centro dentro del área y Abdullah Al-Hamdan, delantero del Al Nassr, intentó alcanzarlo, pero el central turco cayó al suelo reclamando penalti.

En un primer momento, el árbitro argentino ignoró las protestas de los jugadores del Al Ahli, pero después acudió al VAR para revisar la jugada de cerca y acabó señalando penalti a favor del Al Ahli.

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El inglés Ivan Toney, delantero del Al Ahli, no desaprovechó la ocasión: se encargó del lanzamiento y lo ajustó con potencia a la derecha del portero brasileño Bento, que no llegó a alcanzar el balón, para firmar el segundo gol del conjunto de Yeda en el minuto 71 del encuentro.