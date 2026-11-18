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Solo siete horas separaron su despedida de Estados Unidos del inicio de la misión más difícil de su carrera. Mauricio Pochettino llegó este miércoles a Mánchester no para emprender un nuevo proyecto, sino para librar una batalla por la permanencia en un club que en otro tiempo atemorizaba a toda Europa.

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Según la agencia Reuters, el técnico argentino llegó al Manchester United tras un vuelo nocturno que lo trasladó de su último partido con la selección de Estados Unidos al corazón de una crisis sin precedentes en Old Trafford, donde el club busca desesperadamente recuperarse antes de que sea demasiado tarde.

Pochettino publicó en su cuenta de Instagram una imagen aérea de la ciudad de Mánchester, con la que anunciaba el final de su viaje de siete horas desde Cincinnati, en una estampa que parecía el anuncio oficial del comienzo de una nueva era.

Un avión privado lo trasladó poco después de la victoria de Estados Unidos ante Haití en la noche del martes, y fue llevado directamente a la ciudad deportiva del United en Carrington, sin tiempo alguno para descansar ni para celebrar su despedida de la selección estadounidense.

Pochettino, de 54 años, no dispone de margen para adaptarse a su nuevo entorno, ya que el próximo domingo le espera un partido decisivo a domicilio en la Premier League ante el Liverpool, su primera prueba de verdad al frente del banquillo.

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El Manchester United anunció el nombramiento de Pochettino el pasado viernes, tras la destitución de Michael Carrick. El entrenador aplazó su llegada para dirigir a Estados Unidos en los dos partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, antes de despedirse de los jugadores y poner rumbo a Inglaterra.

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Pochettino debe cambiar rápidamente el chip del fútbol internacional a las tareas diarias de la gestión de un club, donde cada paso estará bajo los focos y el equipo necesita un cambio radical y rápido en su rendimiento y en sus resultados.

El Manchester United no gana la liga desde 2013, año en que se retiró el veterano técnico Alex Ferguson, y el campeón de Inglaterra en 20 ocasiones solo ha logrado una victoria en 10 partidos esta temporada, lo que lo sitúa en el 18.º puesto de la clasificación.

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Se trata de la peor posición del equipo a estas alturas de la temporada desde la campaña 1986-1987, la misma en la que Ferguson asumió el cargo. Cuarenta años después, Pochettino llega en unas circunstancias muy similares.

Cuando Ferguson llegó al Manchester United, el club llevaba casi dos décadas esperando un título de liga, y apenas dos días después de asumir el cargo, su equipo perdió ante el Oxford United y cayó a puestos de descenso.

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El Manchester United terminó aquella temporada en el 11.º puesto y tuvo que esperar hasta 1993 para que Ferguson conquistara la liga, pese a que en ese periodo ganó la Copa de Europa, la Recopa de Europa, la FA Cup y la Copa de la Liga.

Pero la situación actual es completamente distinta. Es poco probable que Pochettino, cuyo único título de liga como entrenador lo logró con el París Saint-Germain, disfrute de la misma paciencia que tuvo Ferguson, sobre todo en una época marcada por la inmediatez y la presión de la afición y de los medios.

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En un momento curioso tras el último partido de Estados Unidos, el centrocampista estadounidense DaMarcus Beasley, que pasó una temporada cedido en el Manchester City, bromeó con Pochettino: «Mánchester siempre será azul».

Fue una broma sin malicia, pero refleja la magnitud del reto que espera al técnico argentino. Toda la ciudad tiene ahora los ojos puestos en él, y la afición roja espera que devuelva al United su grandeza y aleje el fantasma del descenso que persigue al equipo desde el inicio de la temporada.