Vídeo: Piqué se burla de Mourinho y del Real Madrid de una manera llamativa

El Real Madrid prolongó sus resultados a la baja tras dos años sin conquistar títulos y con tres entrenadores al frente del equipo, antes de que Florentino Pérez decidiera devolver a José Mourinho a la dirección técnica, en un intento de reencaminar al club hacia la lucha por los campeonatos.

Sin embargo, el arranque del técnico portugués no llegó de la manera esperada, especialmente tras la derrota ante el Atlético de Madrid en el derbi de la capital, lo que reavivó las críticas en torno al nivel del equipo bajo la dirección de Mourinho.

Gerard Piqué, exdefensa del Barcelona y aficionado conocido por su vínculo con el club catalán, aprovechó la ocasión para burlarse del eterno rival, después de publicar un vídeo a través de su cuenta oficial en "TikTok", rememorando el año 2010.

Piqué repasó tres acontecimientos que ocurrieron ese mismo año, en una alusión irónica a la situación actual del Real Madrid y de Mourinho, y son:

España campeona del Mundial

Mourinho firma una temporada brillante en LaLiga

El Barcelona juega "como los dioses"

El mensaje de Piqué llegó en clave irónica, aprovechando la coincidencia del regreso de Mourinho a LaLiga con el ambiente de declive que vive el Real Madrid, y comparando la escena actual con lo ocurrido en 2010, cuando el Barcelona estaba en la cima de su esplendor.