El club Al-Nassr reveló los entretelones de la difícil victoria que logró ante el Neom en la Liga Roshn saudí, y el papel que jugó su capitán portugués Cristiano Ronaldo, así como su entrenador australiano Ange Postecoglou.

El Al-Nassr venció a su invitado el Neom por 1-0, en el partido que enfrentó a ambos, anteayer martes, en el estadio Al-Awwal Park de la capital saudí, Riad, en la décima jornada de la Liga Roshn saudí.

El club Al-Nassr publicó, a través de su cuenta oficial en el sitio «X», un vídeo con los entretelones más destacados que ocurrieron antes, durante y después del partido, entre ellos los mensajes motivadores que pronunciaron Postecoglou y Ronaldo.

La estrella portuguesa dijo antes del partido: «Sigamos, chicos, continuemos con las victorias, triunfo tras triunfo tras triunfo, estamos jugando bien y atravesamos un periodo excelente, estamos en plena disposición, sigamos con este planteamiento».

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El partido presenció un rendimiento modesto por parte de Ronaldo, pues falló un penalti en el tiempo de descuento de la primera mitad, aunque completó el encuentro hasta el final sin ser sustituido.

Ese rendimiento provocó que la estrella portuguesa recibiera numerosas críticas, hasta el punto de que Fahd Al-Hraifi, leyenda del club Al-Nassr, le pidió que dejara de jugar al fútbol debido al descenso de su nivel.

Cabe recordar que Ronaldo ha participado con el Al-Nassr en 10 partidos desde el comienzo de la temporada actual, en los que solo ha logrado marcar 5 goles, a un promedio de un gol cada dos partidos.