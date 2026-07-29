Vídeo: pese a la participación de Somerville, el campeón de Argelia le propina al Al-Hilal su primera derrota amistosa

El Al-Hilal sufrió su primera derrota en sus partidos amistosos previos al inicio de la nueva temporada futbolística 2026-2027, pese a la participación de su nueva estrella neerlandesa Crysencio Summerville.

El Al-Hilal cayó ante el Mouloudia de Argel por 0-2, en el encuentro que enfrentó a ambos este miércoles, en el tercer partido amistoso del "Líder" en su concentración en Austria.

Sofiane Bayazid abrió el marcador para el campeón de la liga argelina en el minuto 30, tras un saque de esquina que el centrocampista serbio Sergej Milinkovic-Savic despejó sobre la línea de gol, antes de que Bayazid la devolviera al fondo de la portería vacía.

En el minuto 60, Mohamed Ben Khemassa añadió el segundo tanto, tras un disparo potentísimo desde fuera del área que el portero suplente Mohamed Al-Rubaie no pudo detener.

Tras el gol, el partido se detuvo durante un tiempo, debido al lanzamiento por parte de la afición argelina de algunas bengalas de humo a modo de celebración, según reveló el diario saudí "Al-Riyadiah".

El encuentro contó con la participación de los laterales Mohamed Mahzari como titular y Mohamed Al-Sarnoukh como suplente, por primera vez, tras su fichaje por el Al-Hilal procedentes del Al-Taawoun y el Al-Fateh respectivamente, durante el actual mercado de fichajes de verano.

También participó el extremo neerlandés Crysencio Summerville como suplente en la segunda mitad del partido, igualmente por primera vez, tras su contratación procedente del West Ham United, aunque no logró salvar al "Líder" de la derrota.

Esta se convirtió en la primera vez que el Al-Hilal pierde en un amistoso antes del inicio de la nueva temporada, después de haber vencido al Sturm Graz austriaco por 2-1 y luego al Mamelodi Sundowns sudafricano por dos goles a cero.

El "Líder" cerrará sus partidos en la concentración de Austria el próximo 3 de agosto, cuando se enfrente al Al-Ahli catarí, antes de regresar a la capital saudí, Riad.