Vídeo: pese a la expulsión, Foden se burla de la afición del Manchester United

Phil Foden, la estrella del Manchester City, se burló de algunos aficionados del Manchester United mientras salía del estadio de Old Trafford, tras la victoria del City en el derbi (1-0), la noche del domingo, en Old Trafford, en la cuarta jornada de la Premier League.

Foden recibió una tarjeta roja directa por una patada a Bruno Fernandes, capitán del United, en el minuto 23, lo que dejó al equipo de Enzo Maresca ante una tarea sumamente difícil para mantener su inicio perfecto en la Premier League.

Sin embargo, Erling Haaland condujo al City hacia una preciada victoria con un gol polémico, con lo que el conjunto ciudadano prolonga su pleno de puntos (12 puntos) en 4 partidos, igualado en el liderato con el Arsenal.

Entretanto, el United sigue atascado en el decimotercer puesto, con solo 4 puntos, y es evidente que Foden no sentía demasiada simpatía mientras se abría paso para salir del campo de su rival.

Foden apareció en un vídeo tras el partido, sonriendo y señalando con los dedos el resultado de 1-0, ante los aficionados del Manchester United, fuera del estadio, haciendo caso omiso de los sonoros abucheos dirigidos hacia él.

Foden había escrito en «X» tras el final del derbi: «Una actuación increíble de los jugadores. Me siento muy decepcionado por no haber podido cumplir con mi papel de la forma correcta. Orgulloso de pertenecer al azul».

Podéis debatir los temas y las noticias en mayor profundidad en los foros de Kooora







