El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, sigue acaparando todas las miradas en la Roshn Saudi League de profesionales, después de liderar a su equipo hacia una emocionante victoria sobre el Al Khaleej por 5-3, la noche del jueves, en el marco de la duodécima jornada, en un duelo que fue testigo de una nueva exhibición goleadora de la estrella portuguesa, quien continuó demostrando su enorme pasión por marcar goles.

Ronaldo firmó su triplete en los minutos 66, 72 y 81, para conducir al Al Nassr a sumar tres valiosos puntos y elevar su cuenta a 8 goles en la Roshn League, empatado con Tijjani Reijnders en el segundo puesto de la tabla de goleadores, por detrás del inglés Ivan Toney, delantero del Al Ahli, líder con 12 goles.

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Sobre el brillo del capitán del Al Nassr, el periodista Khaled Al Shenaif elogió su pasión y sus continuas ganas de marcar, durante su intervención en el programa «Doorina Gheir», al afirmar: «No he visto a ningún jugador con el mismo deseo que tiene Ronaldo; es un jugador hambriento, sin la menor duda».

Y añadió Al Shenaif: «El hambre no es algo malo en el mundo del fútbol; él siempre quiere marcar. Había anotado un doblete, pero siguió corriendo en el minuto 81 desde el centro del campo en una jugada casi acabada, llegó al área y marcó», en alusión al tercer gol con el que Ronaldo completó el hat-trick.

El periodista saudí continuó hablando del secreto de la distinción de la estrella portuguesa, subrayando que la pasión, la ambición y el deseo de marcar representan lo más destacado que lo diferencia de los demás, antes de citar la imagen de su tercer gol, al decir: «Esto es lo que diferencia a Ronaldo de los demás: la pasión, la ambición y el deseo; tiene 42 años y llegó al área antes que Félix, que tiene 25».

El elogio de Al Shenaif vino a poner de relieve otra faceta del brillo de Ronaldo, lejos de los números y los goles, pues las ganas del capitán del Al Nassr no se detuvieron al marcar un doblete o asegurar la ventaja de su equipo, sino que siguió corriendo hasta los últimos instantes de la jugada, para premiarse con un tercer gol y confirmar que mantiene su pasión por la competición y el gol.