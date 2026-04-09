El capitán del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, está cerca de ganar la Liga Pro con el «Al-Alamy» por primera vez desde su llegada a Arabia Saudí.

El Al-Nassr lidera la tabla con dos puntos sobre el Al-Hilal y, si vence el sábado al Al-Akhdoud en la jornada 29, podrá aumentar la ventaja a cinco puntos.

El periodista saudí Turki Al-Ajma afirmó en su programa «Koura»: «Hay rumores de que la liga favorece al Al-Nassr para complacer a Ronaldo, pero eso es falso».

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Y añadió: «Desde su llegada, Ronaldo no ha conseguido el título, y no se puede decir que haya parcialidad a favor del Al-Nassr para concederle el campeonato de liga».

Y añadió: «Nadie le va a regalar la liga a Ronaldo; cada equipo depende de sí mismo y los errores arbitrales forman parte del fútbol».

Y remató: «Si Ronaldo gana el título, será por el esfuerzo de su equipo, igual que si lo consigue Al-Hilal o Al-Ahli».

Añadió que la derrota del Al-Ahli favoreció tanto al Al-Hilal como al Al-Nassr, y concluyó: «Todo lo que se dice ahora es solo enfado y una escalada de la afición».

El Al-Ahli empató 1-1 con Al-Fayha el miércoles en un partido marcado por decisiones arbitrales polémicas, como la anulación de dos penaltis al “Al-Raqi”.







