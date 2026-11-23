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Los primeros minutos del partido entre el Al Shamal catarí y su visitante, el Al Ahli saudí, dejaron detalles emocionantes que sometieron a una prueba temprana a las estrellas del Al Ahli Firas Al Buraikan e Ivan Toney, en un duelo que no admite desperdiciar ocasiones.

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Los primeros minutos del partido entre el Al Shamal catarí y su visitante, el Al Ahli saudí, dejaron detalles emocionantes que sometieron a una prueba temprana a las estrellas del Al Ahli Firas Al Buraikan e Ivan Toney, en un duelo que no admite desperdiciar ocasiones.

El encuentro se disputa en el estadio Al Bayt, en Catar, y corresponde a la quinta jornada de la fase de liga de la AFC Champions League Elite de la temporada 2026-2027.

El choque es importante para ambos equipos, que buscan mejorar su posición en la clasificación de la zona Oeste. El Al Ahli llega al partido en la sexta plaza con 8 puntos, mientras que el Al Shamal ocupa la octava con 5 puntos, según la clasificación previa al inicio de la jornada.

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El Al Ahli no tardó en imponer su superioridad: Firas Al Buraikan abrió el marcador en el minuto 11 tras un preciso pase al hueco de Ivan Toney que dejó al delantero saudí frente a la portería. Al Buraikan definió con la zurda al palo izquierdo bajo del portero y adelantó a su equipo.

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El gol llegó tras un buen movimiento de Toney, que aprovechó el espacio a la espalda de la defensa del Al Shamal y envió el pase decisivo, confirmando el buen entendimiento ofensivo con Al Buraikan en el arranque del partido.

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El Al Shamal intentó reaccionar rápidamente, y Tiago Silva estuvo cerca de empatar en el minuto 14 con un potente disparo con la derecha desde más de 35 yardas, pero el balón se marchó por encima del larguero.

Penalti polémico

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En el minuto 15 continuó la emoción: el Al Ahli dispuso de un penalti después de que el brasileño Wenderson Galeno sufriera una falta dentro del área por parte del defensa Musab Khoder.

Las repeticiones televisivas mostraron a ambos jugadores muy juntos, con Galeno lanzado y Khoder detrás de él, pero el levísimo contacto entre ellos fue motivo de polémica. Los árbitros de la sala VAR llamaron al colegiado para revisar la jugada y, tras dialogar con ellos, este decretó penalti, lo que dio al conjunto saudí una ocasión de oro para ampliar pronto la ventaja y meter aún más presión a su rival.

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Ivan Toney se encargó de lanzar el penalti en el minuto 19, pero no logró convertir la ocasión en el segundo gol: su disparo flojo con la derecha fue detenido y atrapado por el portero Babacar Seck, que mantuvo vivas las esperanzas del Al Shamal de volver al partido.

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