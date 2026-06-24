Activistas difundieron en redes un vídeo que muestra el caos en un restaurante de Al-Dafna, Doha, durante el partido de la Copa del Mundo de Fútbol de 2026 entre Argelia y Jordania.

Argelia venció 2-1 a Jordania en un emocionante encuentro.

En las imágenes se ve a los alborotadores lanzando sillas y destrozando objetos, coincidiendo con la Cumbre Árabe.









Tras la difusión del vídeo, el Ministerio del Interior de Catar informó, a través de la plataforma «X», que las autoridades habían iniciado los trámites legales por estos actos que violan la seguridad de personas y bienes y alteran el orden público.

Confirmó la detención de 25 personas de nacionalidad árabe, cuyos casos se tramitan para su remisión a la Fiscalía General.

El Ministerio advirtió que no tolerará conductas que pongan en riesgo la seguridad ciudadana.







