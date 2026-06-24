Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Vídeo: Pelea violenta durante el partido Jordania-Argelia; Interior de Catar detiene a 25 personas

Bosnia and Herzegovina vs Catar
Bosnia and Herzegovina
Catar
World Cup
Jordania vs Algeria
Jordania
Algeria
Bosnia y Herzegovina
Catar
EE. UU.
Jordania
Argelia

Argelia venció a Jordania por 2-1

Activistas difundieron en redes un vídeo que muestra el caos en un restaurante de Al-Dafna, Doha, durante el partido de la Copa del Mundo de Fútbol de 2026 entre Argelia y Jordania.

Argelia venció 2-1 a Jordania en un emocionante encuentro.

En las imágenes se ve a los alborotadores lanzando sillas y destrozando objetos, coincidiendo con la Cumbre Árabe.



Tras la difusión del vídeo, el Ministerio del Interior de Catar informó, a través de la plataforma «X», que las autoridades habían iniciado los trámites legales por estos actos que violan la seguridad de personas y bienes y alteran el orden público.

Confirmó la detención de 25 personas de nacionalidad árabe, cuyos casos se tramitan para su remisión a la Fiscalía General.

 El Ministerio advirtió que no tolerará conductas que pongan en riesgo la seguridad ciudadana.



Anuncios