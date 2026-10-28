El Zamalek prolongó su racha de victorias en las distintas competiciones, tras lograr un nuevo triunfo sobre el Al Mokawloon Al Arab en la Liga de Egipto.

El Zamalek venció al Al Mokawloon Al Arab por 2-1 en el partido que los enfrentó este miércoles, en la octava jornada de la fase de liga.

El "Caballero Blanco" abrió el marcador por medio del juvenil Mohamed Hamad en el minuto 46, después de rematar a la red un centro raso del palestino Oday Dabbagh.

Sin embargo, el Al Mokawloon Al Arab igualó rápidamente el marcador en el minuto 57, tras un potente disparo de Mohamed Abdelnasser con su pierna izquierda desde dentro del área, que golpeó en el pie de Omar Gaber y terminó en la red.

El extremo angoleño Shikabala... el extremo angoleño Chico Banza logró robar el gol de la victoria sobre la bocina a favor del Zamalek en el minuto 88, después de que Mohamed Hamad le cediera el balón dentro del área, para rematarlo con su pierna izquierda a la red.

El triunfo es el cuarto consecutivo del Zamalek en las distintas competiciones, desde la derrota ante el Al Ahly por 2-0 en la sexta jornada de la Liga de Egipto, el pasado 11 de octubre.

Desde entonces, el "Caballero Blanco" venció al APR de Ruanda en la ida y la vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones de África, así como al Petrojet y al Al Mokawloon Al Arab en la Liga de Egipto.

Con esta victoria, el Zamalek eleva su cuenta a 19 puntos, con los que ocupa el segundo puesto en la tabla de la Liga de Egipto, a dos puntos del líder Pyramids y otros dos por delante del Al Ahly, tercero, aunque ha disputado un partido más.

Por su parte, el Al Mokawloon Al Arab sufrió su tercera derrota en la actual temporada de la Liga de Egipto, quedándose con 11 puntos, con los que ocupa el séptimo puesto en la tabla.