Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Vídeo: Paraguay elimina a Alemania en los penaltis y la saca del Mundial

Alemania vs Paraguay
Alemania
Paraguay
World Cup
Alemania
Paraguay
EE. UU.

Paraguay avanza a cuartos de final y aguarda al ganador de Francia-Suecia.

Paraguay eliminó a Alemania en la ronda de 32 del Mundial 2026. Tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, ganó 4-3 en los penaltis en Boston.

Con este resultado, Paraguay avanza a octavos y enfrentará al ganador de Francia y Suecia, que jugarán el miércoles.

Paraguay se adelantó en el 42’ con un cabezazo de Julio Inciso, asistido por Matías Galarza.

En la segunda parte, Alemania buscó el empate y lo encontró en el 54' con otro cabezazo de Havertz, esta vez tras centro de Wirtz.


World Cup
Paraguay crest
Paraguay
PAR
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse



Alemania dominó la posesión, pero Paraguay se defendió con orden y buscó el contraataque.

La posesión alemana fue mayor, pero sin profundidad, hasta que en la segunda parte llegaron centros peligrosos que tampoco movieron el marcador.

En la prórroga el guion se repitió: Alemania dominó y creó ocasiones, pero Paraguay resistió.

El momento clave llegó en el 102: Jonathan Tah cabeceó a gol tras un córner, pero el árbitro marroquí Jalal Jaid lo anuló tras revisar el VAR por una falta de Vladimir Anton sobre el portero Orlando Gil.



Kiel salvó su portería justo antes del descanso de la prórroga al detener otro cabezazo de Havertz.

En la segunda prórroga Paraguay respondió y el marcador no se movió, así que la eliminatoria se decidió en los penaltis, donde sonrió la Albirroja.

Por Alemania marcaron Kimmich, Musiala y Amiri, mientras que Havertz, Voltimade y Tah fallaron.

Por Paraguay marcaron Mauricio, Gómez, Galarza y Canali, y fallaron Sanbría y Balbuena.

Alemania lideró el Grupo E con 6 puntos: venció a Curazao (7-1) y Costa de Marfil (2-1), y perdió con Ecuador (2-1).

Paraguay, tercera del Grupo D con 4 puntos, venció 1-0 a Turquía, empató 0-0 con Australia y cayó 4-1 ante Estados Unidos.



Anuncios