Paraguay eliminó a Alemania en la ronda de 32 del Mundial 2026. Tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, ganó 4-3 en los penaltis en Boston.

Con este resultado, Paraguay avanza a octavos y enfrentará al ganador de Francia y Suecia, que jugarán el miércoles.

Paraguay se adelantó en el 42’ con un cabezazo de Julio Inciso, asistido por Matías Galarza.

En la segunda parte, Alemania buscó el empate y lo encontró en el 54' con otro cabezazo de Havertz, esta vez tras centro de Wirtz.













Alemania dominó la posesión, pero Paraguay se defendió con orden y buscó el contraataque.

La posesión alemana fue mayor, pero sin profundidad, hasta que en la segunda parte llegaron centros peligrosos que tampoco movieron el marcador.

En la prórroga el guion se repitió: Alemania dominó y creó ocasiones, pero Paraguay resistió.

El momento clave llegó en el 102: Jonathan Tah cabeceó a gol tras un córner, pero el árbitro marroquí Jalal Jaid lo anuló tras revisar el VAR por una falta de Vladimir Anton sobre el portero Orlando Gil.









Kiel salvó su portería justo antes del descanso de la prórroga al detener otro cabezazo de Havertz.

En la segunda prórroga Paraguay respondió y el marcador no se movió, así que la eliminatoria se decidió en los penaltis, donde sonrió la Albirroja.

Por Alemania marcaron Kimmich, Musiala y Amiri, mientras que Havertz, Voltimade y Tah fallaron.

Por Paraguay marcaron Mauricio, Gómez, Galarza y Canali, y fallaron Sanbría y Balbuena.

Alemania lideró el Grupo E con 6 puntos: venció a Curazao (7-1) y Costa de Marfil (2-1), y perdió con Ecuador (2-1).

Paraguay, tercera del Grupo D con 4 puntos, venció 1-0 a Turquía, empató 0-0 con Australia y cayó 4-1 ante Estados Unidos.







