Vídeo: para cumplir el deseo de un miembro de su familia, gesto inesperado de Osimhen con Yamal

Tras el partido entre Galatasaray y Barcelona, el martes, el astro nigeriano Victor Osimhen, delantero del equipo turco, acaparó las miradas por un gesto inesperado hacia Lamine Yamal.

El Galatasaray cayó en su estadio ante el Barcelona por 4-1, después de haber ido por delante con un gol, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

Al término del encuentro, Osimhen se dirigió a Yamal, mientras ambos se encontraban en el túnel que conduce a los vestuarios, y le pidió que se hiciera una foto con su hermana.

En un vídeo que circuló y generó una amplia reacción en las redes sociales, publicado por el portal turco haberler, Osimhen se acercó a Yamal, lo tomó del brazo y lo llevó hacia su hermana, que quiso hacerse una foto de recuerdo con el astro del Barcelona.

El portal señaló que Osimhen asumió el papel de fotógrafo: tomó el teléfono de su hermana y sacó la foto para cumplir su deseo.

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