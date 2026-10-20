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Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

Vídeo: palabra y acción. ¿Cómo gestionó Postecoglou la triste noche de Ronaldo?

C. Ronaldo
A. Postecoglou
Al Nasr FC vs Neom SC
Al Nasr FC
Neom SC
1ª División
Portugal
Australia
Arabia Saudita

El entrenador australiano apoya al máximo goleador histórico del fútbol

El australiano Ange Postecoglou, entrenador del Al Nassr, sorprendió a todos por su magnífico trato con el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del equipo, a pesar de la serie de ocasiones que falló este último ante el Neom.

Ronaldo desperdició una serie de oportunidades sencillas, entre ellas un penalti, pero, a pesar de ello, el Al Nassr logró resolver el enfrentamiento con un gol sin respuesta obra del otro portugués, Joao Felix, en la jornada 10 de la Roshn League.

Tras el partido, los usuarios de la plataforma "X" compartieron un vídeo de Postecoglou, quien se acercó a Ronaldo mientras saludaban a la afición y estuvo hablando mucho con él, apoyándolo en un momento difícil que vive la estrella portuguesa, debido a las ocasiones falladas y a la crisis que ha surgido en la selección de Portugal con el entrenador Jorge Jesus.

El apoyo de Postecoglou no se detuvo ahí, ya que se negó a dejarse llevar por el debate sobre la serie de ocasiones falladas en la rueda de prensa, afirmando: "Esta es la naturaleza del fútbol, y es bueno generar esta cantidad de ocasiones; trabajaremos para corregir los errores".

Y añadió: "Todo el equipo hizo un gran partido, y logramos la victoria ante un rival difícil que tiene todos los ingredientes del éxito, pero sufrimos ausencias evidentes e intentaremos preparar a todos los elementos".

Y concluyó: "Trabajamos como una familia, ya que la victoria será buena para todos y la derrota recaerá sobre todo el equipo, por lo que debemos apoyarnos los unos a los otros y avanzar con paso firme".

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