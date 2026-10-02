Vídeo: Oulisi recompensa a Zidane con un gol histórico tras 558 días

En una noche cargada de recuerdos para Zinedine Zidane en el Stade de France, Michael Olise llegó para añadir un toque nuevo a la celebración, después de marcar un golazo que volvió a poner en primer plano una de sus armas más distintivas con la selección francesa.

Olise premió a su entrenador Zidane con un gol especial durante el enfrentamiento entre Francia e Italia, tras lograr sacudir las redes de un libre directo, en una noche que presenció un recibimiento histórico para la leyenda del fútbol francés durante su aparición sobre el césped del estadio nacional.

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El gol de Olise llegó de manera espectacular, después de que lanzara un potente disparo con su pierna izquierda desde el borde del área, para que el balón se alojara dentro de la portería, alcanzando el delantero de la selección francesa con este gol los 9 goles internacionales con la camiseta de "los Gallos".

El gol tiene una importancia especial para Olise, después de que redescubriera el arma de los libres directos con la selección francesa, ya que su último gol de esta manera se remonta al enfrentamiento ante Croacia en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA el 23 de marzo de 2025.

De este modo, Olise necesitó 558 días para volver a marcar de un libre directo con la selección francesa, dejando su huella en una noche excepcional para Zidane, quien recibió un caluroso recibimiento de la afición del Stade de France antes del inicio del enfrentamiento.

El gol de Olise llegó para unir el presente y los recuerdos del pasado en una sola noche, pues mientras Zidane regresaba al Stade de France entre el saludo de la afición tras largos años de brillar con la camiseta de "los Gallos", Olise aparecía para marcar un golazo y brindarle a su entrenador un nuevo momento de celebración al inicio de su andadura con la selección francesa.







