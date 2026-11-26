Compartir Sigue a GOAL en Google

El marroquí Mourad Batna, estrella del Al Fateh saudí, está cada vez más cerca de sentarse en un trono histórico de la Liga Roshn después de guiar a su equipo hacia su segunda victoria de la presente temporada en el campeonato.

Anuncios

El Al Fateh se impuso por 1-0 al Al Riyadh este jueves en el estadio Príncipe Abdullah bin Jalawi de Al Ahsa, en partido de la decimotercera jornada de la Liga Roshn.

El único gol del Al Fateh llevó la firma del marroquí Mourad Batna, con un potente disparo desde fuera del área que el canadiense Milan Borjan, portero del Al Riyadh, no logró detener.

Batna condujo al Al Fateh a su segunda victoria de la temporada en la Liga Roshn saudí, que se suma a 3 empates y 8 derrotas. Con ello, el equipo alcanza los 9 puntos y ocupa la decimosexta posición de la clasificación.

En el plano individual, el futbolista marroquí sigue fiel a su costumbre de marcar con potentes disparos desde fuera del área, algo habitual en él desde que aterrizó en la Liga Roshn en 2020 procedente del Al Hazira emiratí.

Anuncios Anuncios

Desde entonces, el jugador de 36 años ha disputado 171 partidos con el Al Fateh en todas las competiciones, en los que ha marcado 63 goles y repartido 47 asistencias.

Related Topics

La mayor parte de esos encuentros corresponde a la Liga Roshn saudí, donde Batna suma 159 partidos en la historia del campeonato, con 54 goles y 43 asistencias.

Esto significa que a Mourad Batna le faltan solo 3 participaciones directas en goles para alcanzar la centena en su trayectoria con el Al Fateh en la Liga Roshn saudí.

Anuncios

Sin embargo, la cifra más importante que aguarda al marroquí es convertirse en el máximo goleador histórico del Al Fateh en la Liga Roshn, algo para lo que solo necesita marcar 3 goles.

Según la cuenta oficial de estadísticas de la Liga Roshn saudí, Batna está a solo 3 goles de quedarse en solitario con el título de máximo goleador histórico del Al Fateh en la Liga Roshn saudí.

Anuncios

Por delante del marroquí solo figura el congoleño Doris Salomo, que jugó en el Al Fateh entre 2010 y 2015 y marcó 56 goles con el club en la Liga Roshn saudí.

La afición del Al Fateh no puede olvidar el papel que desempeñó Salomo en la temporada 2012-2013, cuando condujo al equipo a conquistar la Liga Roshn por primera y única vez en su historia.

Anuncios

El delantero congoleño marcó 17 goles aquella temporada y terminó segundo en la tabla de goleadores, a solo dos tantos del argentino Sebastián Tigali, que firmó 19 goles con el Al Shabab.

Las opciones de Mourad Batna de lograr esta hazaña parecen muy altas, sobre todo porque el Al Fateh solo ha disputado 13 partidos desde el inicio de la presente temporada y aún le quedan otros 21, en los que el marroquí necesita marcar 3 goles.

Anuncios

Cabe recordar que Batna ha disputado 13 partidos con el Al Fateh en todas las competiciones desde el comienzo de la presente temporada, en los que ha marcado 3 goles y repartido 4 asistencias.