



El segundo gol de Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial, marcado ayer miércoles, generó gran polémica y dio el pase a la final.

Expertos en arbitraje consideran que debió anularse por una posible falta de Lionel Messi sobre el inglés Jed Spence.

En el 92’, Messi centró, Lautaro cabeceó y Argentina pasó a la final del domingo ante España.









La cuenta Archivo Far, especializada en arbitraje, publicó en X: «¿Hubo falta de Messi sobre Spence antes del gol de Lautaro? La respuesta es no».

Aunque algunas imágenes parezcan mostrar un pisotón, este no ocurrió.

Además, Spence se quejaba de un calambre en la pierna izquierda.





Antes, se había cuestionado la validez del primer gol, obra de Messi tras asistencia a Enzo Fernández, cuyo disparo desde el borde del área acabó en la red.

Algunos alegaron que Messi estaba en fuera de juego cuando recibió el balón antes del pase decisivo, pero «Archivo VAR» lo desmintió.

La cadena afirmó: «El astro argentino estaba más alejado de la portería que casi todos los defensas ingleses... Basta con fijarse en las líneas del césped y observar lo cerca que estaba Messi de una de ellas».



