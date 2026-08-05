Vídeo: oficial, Mohamed Salah ficha por el Trabzonspor

El Trabzonspor turco anunció hoy la incorporación oficial de la estrella egipcia Mohamed Salah, en una operación a coste cero, poniendo fin así a uno de los culebrones más apasionantes del mercado de fichajes de verano.

El club turco publicó a través de sus cuentas oficiales un vídeo con la primera aparición de Salah con la camiseta del Trabzonspor, acompañado del mensaje: "Con la camiseta granate y azul por primera vez ante las cámaras, y su primer mensaje a la gran afición del Trabzonspor".

El capitán de la selección de Egipto dirigió en el vídeo un mensaje a la afición del club, en el que dijo: "A la afición del Trabzonspor: ¿estáis preparados? Nos vemos pronto".

Y añadió en turco: "Bize Her Yer Trabzon".

Esta frase es un lema muy conocido entre la afición del Trabzonspor, cuyo significado literal es: "Todo lugar es Trabzon para nosotros", es decir, que la afición del club se siente en su tierra allá donde vaya, en una expresión de pertenencia y orgullo por el club.

La operación llega tras días de vertiginosos acontecimientos, ya que el Trabzonspor anunció en un principio su entrada en negociaciones oficiales con Salah, antes de confirmar la fecha de llegada del jugador a Turquía para someterse al reconocimiento médico y completar los trámites de su traspaso, previo al anuncio oficial del fichaje.

El traspaso de Salah bajó el telón sobre un largo periodo de especulaciones acerca de su próximo destino, después de que su nombre se relacionara con varios clubes durante las últimas semanas, entre los más destacados el Besiktas turco, el Atlético de Madrid español, el Al-Ittihad y el Al-Diriyah de la liga saudí, además del interés de clubes de la liga estadounidense.

La estrella egipcia optó finalmente por continuar su trayectoria dentro del continente europeo, a través de la puerta del Trabzonspor, que confía en su gran experiencia para liderar al equipo a nivel nacional y continental durante la nueva temporada.

El traspaso de Salah abre una nueva página en la trayectoria de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol egipcio, después de poner fin a su histórica etapa con el Liverpool, que se prolongó durante nueve años, en los que conquistó numerosos títulos, entre los más destacados la Premier League, la Liga de Campeones, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa, además de una larga serie de logros y récords individuales.

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