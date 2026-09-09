El Al-Nassr revivió el icónico gol que marcó el francés Nabil Fekir, actual jugador del Abha, en la portería del Paris Saint-Germain hace cerca de 8 años.

El Al-Nassr venció al Abha por 2-1, en el partido que enfrentó a ambos hoy miércoles, en el estadio Al-Awwal Park, en la sexta jornada de la Roshn League.

En el minuto 75 del encuentro, Nabil Fekir marcó el único gol del Abha, de tiro libre, con el que sorprendió al brasileño Bento, portero del Al-Nassr, al colocarlo en el ángulo donde se encontraba.

El gol trajo a la memoria otro tanto que marcó Fekir hace cerca de 8 años, en la portería del Paris Saint-Germain, concretamente el 21 de enero de 2018, cuando era jugador del Olympique de Lyon.

Fekir anotó el primer gol del Lyon en el segundo minuto del partido, de tiro libre, que sorprendió al portero Alphonse Areola, después de que el jugador francés lo colocara en el ángulo que protegía.

La estrella francesa no se detuvo ahí, pues asistió en el segundo gol que marcó el delantero neerlandés Memphis Depay, para conducir al Lyon a la victoria sobre el Paris Saint-Germain por 2-1, en la vigesimosegunda jornada de la liga francesa.

Cabe recordar que Nabil Fekir se unió al Abha durante el pasado mercado de fichajes de verano, procedente del Al-Jazira emiratí, y este fue su primer gol en la Roshn League saudí.

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