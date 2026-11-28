Compartir Sigue a GOAL en Google

Informaciones televisivas han revelado la intención de la afición del Al Ahli de presentar su dimisión, molesta por la continuidad del entrenador neerlandés Marino Pusic al frente de la dirección técnica del primer equipo.

Anuncios

El Al Ahli recibió este sábado al Al Taawoun en el estadio Al-Inma de Yeda , en el cierre de la decimotercera jornada de la Liga Roshn saudí.

Al margen del partido, Mohammed Al-Hashem, reportero de los canales «Thmanyah», que retransmiten la liga saudí, desveló que existe un profundo malestar entre la afición del Al Ahli porque Pusic no ha sido destituido de su cargo como director técnico del primer equipo.

Al-Hashem explicó que ese descontento se reflejó en la escasísima asistencia de aficionados del Al Ahli al estadio Al-Inma durante el partido ante el Al Taawoun, a diferencia de lo habitual en los encuentros anteriores.

El reportero de «Thmanyah» añadió que la asociación de aficionados del Al Ahli tiene intención de dimitir de la dirección de la animación del equipo en las próximas semanas, como medida de presión para expresar su enfado por la continuidad del técnico neerlandés.

Anuncios Anuncios

Todo ello llega en un momento en el que la afición del Al Ahli descarga toda su ira contra el entrenador neerlandés por el bajón de resultados del equipo en los últimos tiempos.

Related Topics

Los seguidores del Al Ahli ya habían lanzado una intensa campaña en las redes sociales bajo el lema «La salida de Pusic es nuestra exigencia», con el objetivo de que el técnico neerlandés fuera destituido de su cargo como director técnico del equipo ante los malos resultados que atraviesa actualmente.

La campaña se recrudeció tras la dura derrota que sufrió el Al Ahli ante el Al Shabab por 1-6 en la duodécima jornada de la Liga Roshn saudí.

Anuncios

Sin embargo, las críticas se calmaron después de la victoria del Al Ahli por 3-1 sobre el Al Nassr, el pasado viernes en el estadio Al-Inma de Yeda, en el partido aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn.

Pero el enfado ha vuelto a intensificarse recientemente tras la sorprendente derrota del Al Ahli por 2-3 ante el Al Shamal catarí, el pasado lunes, en la quinta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

Anuncios

Algunas informaciones habían apuntado al deseo de la directiva del Al Ahli de destituir a Pusic antes del clásico contra el Al Nassr, pero la crisis económica que atraviesa el club y la elevada cláusula de rescisión del contrato del técnico neerlandés lo impidieron.

Pusic llegó al banquillo del Al Ahli el pasado mes de agosto, para sustituir al alemán Matthias Jaissle, que se marchó por sorpresa para dirigir al Newcastle United.

Anuncios

Desde que se hizo cargo del conjunto de Yeda, Pusic ha disputado 18 partidos, con un balance de 11 victorias, 2 empates y 5 derrotas.

El Al Ahli ocupa la quinta posición de la clasificación de la liga saudí con 24 puntos, fruto de 8 victorias y 4 derrotas, a seis puntos completos del líder, el Al Hilal.

Anuncios

Lejos de la Liga Roshn, el Al Ahli es séptimo en la zona Oeste de la Liga de Campeones de la AFC Élite con 8 puntos, logrados con dos victorias, dos empates y una derrota.

En cuanto a la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, el Al Ahli logró superar los dieciseisavos de final tras imponerse al Al Anwar por 2-1, y se prepara para medirse al Al Ula en los octavos de final el próximo lunes 11 de enero, en el estadio Príncipe Mohammed bin Abdulaziz de Medina.