Vídeo: noche negra en el Allianz Stadium, la Lazio humilla el orgullo de la Juventus

En una noche futbolística dura para su afición, la Juventus sufrió una abultada derrota en su propio estadio y ante su gente, al caer por 3-0 frente a la Lazio el domingo por la noche en el Allianz Stadium, en el marco de la séptima jornada de la Serie A.

La Lazio aprovechó el tropiezo de su rival para lograr una victoria valiosa con la que reforzó su posición entre los grandes del Calcio, ya que elevó su cuenta a 19 puntos y se situó en el segundo puesto por diferencia de goles, detrás del Inter, líder de la competición. El casillero de la Juventus, en cambio, se quedó congelado en 11 puntos en la octava plaza, recibiendo así un nuevo golpe en la lucha por los primeros lugares.

El partido comenzó con intentos de la Juventus por imponer su dominio sobre el desarrollo del juego, y logró mover las redes en el minuto 24, después de que Nico González pasara el balón a McKennie, que intentó un remate sin precisión, antes de que la pelota llegara a Douglas Luiz y luego rebotara en Belahyane para encontrar a Kolo Muani, que la alojó en la red. Sin embargo, la alegría de los locales no fue completa, ya que el gol fue anulado por fuera de juego y el empate sin goles siguió reflejándose en el marcador.

En contra del dominio local, la Lazio logró aprovechar una de sus ocasiones para abrir el marcador en el minuto 37. Tras un saque de esquina que la defensa de la Juventus despejó, el balón llegó a Zaccagni, que envió un centro preciso al área, al que se elevó Provstgaard entre Bremer y Locumi para dirigir un cabezazo que se alojó en la red.









Con el inicio de la segunda parte, la Juventus intentó volver al partido, pero la Lazio gestionó con inteligencia los espacios disponibles y logró asestar un nuevo golpe a los locales en el minuto 67. El segundo gol llegó tras un pase largo y preciso de Nuno Tavares, que cambió la orientación del juego desde lejos, para que el balón llegara a Isaksen, que superó a Çelik con habilidad antes de disparar al palo largo, ampliando la ventaja de su equipo y complicando la tarea de remontada de la Juventus.









Y mientras los locales buscaban recortar distancias, la Lazio dio el golpe de gracia en el minuto 90, después de que Dele-Bashiru condujera un contraataque desde el centro del campo y avanzara hasta llegar al área, antes de soltar un disparo que sacudió la red, cerrando el triplete de su equipo y confirmando la superioridad de los visitantes en una noche para el olvido para la Juventus.









Con esta victoria, la Lazio se marchó con tres puntos valiosos que la impulsaron al subliderato de la Serie A con 19 puntos, mientras que la Juventus queda obligada a revisar rápidamente sus cuentas tras una derrota abultada en su estadio, que la alejó de los puestos de cabeza y despertó las dudas sobre su capacidad de recuperar el equilibrio en las próximas jornadas.



