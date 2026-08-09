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ERLING HAALAND NORWAY Getty Images
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Vídeo: "No tan cerca": Haaland asume el papel de "novio celoso" ante un actor italiano

Premier League
Manchester City
E. Haaland
Inglaterra
Noruega

Haaland continuó con su trabajo paralelo antes del inicio de la nueva temporada

Erling Haaland, delantero del Manchester City, se metió en el papel de "novio celoso", en un episodio que resonó ampliamente en las redes sociales.

Según el diario "The Sun", el actor italiano Michele Morrone fue visto hablando con Isabel Johansen, la novia de Haaland.

Y mientras Morrone y su novia conversaban, Haaland dijo a la cámara: "Un momento, un momento, un momento", y añadió: "No tan cerca, no tan cerca".

Pero la amplia sonrisa que apareció justo después dejó claro que la enorme estrella noruega solo estaba bromeando.

El clip, que se difundió a gran escala, procede de un vídeo del canal de Haaland en YouTube, donde su novia Isabel aparece con regularidad.

Community Shield
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Y es evidente que Haaland continuó con su actividad paralela en YouTube, antes del inicio de la nueva temporada de la Premier League.



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