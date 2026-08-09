Erling Haaland, delantero del Manchester City, se metió en el papel de "novio celoso", en un episodio que resonó ampliamente en las redes sociales.

Según el diario "The Sun", el actor italiano Michele Morrone fue visto hablando con Isabel Johansen, la novia de Haaland.

Y mientras Morrone y su novia conversaban, Haaland dijo a la cámara: "Un momento, un momento, un momento", y añadió: "No tan cerca, no tan cerca".

Pero la amplia sonrisa que apareció justo después dejó claro que la enorme estrella noruega solo estaba bromeando.

El clip, que se difundió a gran escala, procede de un vídeo del canal de Haaland en YouTube, donde su novia Isabel aparece con regularidad.

Y es evidente que Haaland continuó con su actividad paralela en YouTube, antes del inicio de la nueva temporada de la Premier League.







