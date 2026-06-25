La leyenda del Liverpool Steve Nicol criticó a la selección de Marruecos, participante en el Mundial 2026, y afirmó que no llegará a semifinales.

El equipo marroquí terminó segundo de su grupo, solo por diferencia de goles respecto a Brasil, tras ganar a Escocia y Haití y empatar con la Canarinha.

Su actuación ante la Canarinha, en la que estuvo cerca de ganar, le valió elogios mundiales.

Aun así, Nicol no se impresionó y afirmó que Marruecos no repetirá el éxito de 2022, cuando llegó a semifinales.

Durante su análisis en ESPN de los duelos Brasil-Escocia y Marruecos-Haití, este jueves, Steve afirmó: «No ha habido ninguna consistencia en absoluto en este equipo (Marruecos) a lo largo de los tres partidos».

Y añadió: «Son solo destellos: a veces juegan muy bien, otras muy mal; contra Escocia parecían creer que el partido ya había terminado».

Y añadió: «No han mostrado nada que indique que pelearán por el título. Tras el primer partido contra Brasil, un aficionado marroquí podría haber soñado con llegar lejos, pero desde entonces parece que están en declive».

La leyenda del Liverpool añadió: «Sé que ganaron 1-0 a Escocia, pero no impresionaron. Hoy solo jugaron bien cuando los jugadores de Haití se cansaron».

Concluyó: «Es difícil verlos de nuevo en semifinales; creo que caerán antes. Quizá lleguen a cuartos como segundos del grupo, pero no más».

Concluyó: «Los veo en octavos o, tal vez, en cuartos, pero no más allá».











