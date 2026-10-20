Vídeo: no para de marcar: En-Nesyri se acerca al trono de Ivan Toney

Ningún equipo de la Liga Roshn saudí es ya capaz de impedir que el marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Ittihad, marque goles.

El Ittihad venció al Al-Ettifaq por 4-1 en el partido que los enfrentó este martes, en el estadio de este último, en la décima jornada de la Liga Roshn saudí.

El encuentro contó con la presencia de Youssef En-Nesyri en el banquillo del Ittihad desde el inicio, antes de entrar como suplente en el minuto 72 del partido.

Desde entonces, el delantero marroquí acaparó todas las miradas, ya que marcó el tercer gol en el minuto 80, tras transformar en gol un centro raso de Muhannad Al-Shanqiti.

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En-Nesyri añadió su segundo gol y el cuarto de su equipo en el minuto 85, tras rematar a la red un balón centrado por Ahmed Al-Ghamdi con un destacado cabezazo.

El delantero marroquí continuó brillando en la presente temporada, ya que logró marcar por cuarto partido consecutivo en la Liga Roshn saudí.

En-Nesyri marcó un gol en la portería del Al-Fayha en la sexta jornada de la Liga Roshn, un doblete ante el Al-Faisaly en la séptima jornada y un gol en el clásico ante el Al-Hilal en la octava jornada, antes de su doblete en la portería del Al-Ettifaq.

De este modo, En-Nesyri se convirtió en el máximo goleador del Ittihad en la presente temporada de la Liga Roshn saudí con 7 goles, con una ventaja de dos goles sobre el nigeriano George Ilenikhena y el neerlandés Steven Bergwijn.

Asimismo, el delantero del Ittihad se convirtió en el segundo máximo goleador de la Liga Roshn en la presente temporada con 7 goles, a 4 goles del inglés Ivan Toney, delantero del Al-Ahli, que ha marcado 11 goles.