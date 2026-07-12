Vídeo: «No me faltes al respeto»... Messi estalla contra el árbitro del partido contra Suiza

Argentina venció 3-1 a Suiza en cuartos de final del Mundial 2026. Pero lo que más se comentó en redes fue un momento viral.

En la primera parte, Lionel Messi discutió con el árbitro portugués João Pedro Pinheiro tras mostrar su descontento por su trato.

Instantes antes de un tiro libre a favor de Suiza, Messi integraba la barrera argentina y el árbitro le pidió que retrocediera hasta la distancia reglamentaria. El tono y los gestos de Pinhão enfadaron al astro.

Como capitán, Messi se plantó y le exigió respeto, aclarándole que no aceptaba ese tono.

La tensión continuó tras el tiro libre, con nuevos cruces entre los jugadores. Messi se acercó de nuevo al árbitro y, según la lectura de labios, le dijo, según el diario Marca: «Por favor, no me falte al respeto y hábleme de forma adecuada, igual que yo le hablo con todo respeto».

A pesar de la dureza de sus palabras, el capitán se mantuvo tranquilo, con las manos a la espalda, y conservó la calma durante toda la conversación. El enfrentamiento no dio lugar a ninguna sanción disciplinaria, pero pronto se convirtió en uno de los momentos más comentados de un partido de gran tensión en el que estaba en juego el pase a las semifinales del Mundial.

El diario suizo Blick tituló: «Enfrentamiento verbal acalorado: Messi pone al árbitro en su sitio».

La selección argentina se medirá el miércoles por la tarde a Inglaterra en semifinales, mientras que Francia enfrentará a España en la otra llave.

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