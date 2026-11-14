Vídeo: "No estoy obligado a la hipocresía": Hafid Deraji responde a la tormenta de críticas libias

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El comentarista deportivo argelino Hafid Derradji rompió su silencio para responder a las críticas que recibió en Libia, tras su narración del enfrentamiento entre las selecciones de Libia y Túnez en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027.

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El comentarista de "beIN Sports" aseguró, en declaraciones al sitio "Libia Al Ahrar", que no pretendió ofender a la selección libia ni restar valor a su victoria por dos goles a cero, subrayando que no se le exige al comentarista deportivo mostrar sentimientos de alegría o tristeza cuando una selección árabe vence a otra, en una postura que llega en medio de una creciente polémica sobre los límites de la neutralidad profesional en los comentarios de los partidos árabes.

La respuesta de Draji llegó tras un comunicado emitido por el Sindicato General de Periodistas Deportivos de Libia, en el que criticó su desempeño durante el partido que acogió el estadio Taïeb Mhiri de la ciudad de Sfax la noche del viernes, y consideró que algunas de sus expresiones reflejaron un sesgo a favor de la selección tunecina en detrimento de los «Caballeros del Mediterráneo».

La postura libia no se limitó a dirigir críticas, sino que se extendió hasta exigir la suspensión del comentarista argelino de los comentarios a través de los canales de "beIN Sports", y que no se le asignen de nuevo los partidos de la selección libia, lo que colocó a Draji en un enfrentamiento directo con una ola de objeciones populares y mediáticas.

El comentarista argelino explicó que la naturaleza de su trabajo le impone tratar los partidos lejos del halago y el sesgo emocional, rechazando la idea de que se le exija mostrar un entusiasmo excepcional solo porque una de las dos partes del enfrentamiento sea una selección árabe.

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Consideró que al comentarista no se le exige alegrarse por la victoria de una selección árabe a costa de otra selección árabe, ni entristecerse por la derrota de la parte contraria, porque su tarea fundamental consiste en transmitir los acontecimientos del partido y comentar lo que ocurre dentro del campo, sin que su voz se convierta en una herramienta para expresar afiliaciones o satisfacer las expectativas de los aficionados.

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En una aclaración de la diferencia entre la naturaleza de los enfrentamientos, Draji citó los partidos que disputa la selección libia frente a selecciones de fuera de la región árabe, asegurando que se inclinaría claramente por Libia si se enfrentara a una selección como Botsuana.

Pero considera que la cosa es diferente cuando el partido es entre dos selecciones árabes, pues no se encuentra obligado a preferir a una sobre la otra ni a mostrar sentimientos que no reflejen su verdadera postura.

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La respuesta de Draji no se detuvo en aclarar su punto de vista profesional, sino que dirigió críticas a algunos aficionados que le exigen, según su descripción, hipocresía, halago y sesgo hacia sus selecciones solo porque disputan un enfrentamiento frente a otra selección árabe.

Afirmó que no se alegró por la victoria de Libia, como tampoco se entristeció por la derrota de Túnez, aclarando que su valoración del partido no estuvo vinculada a preferir una selección sobre otra, sino a lo que ofreció cada parte dentro del campo.

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Reconoció que la selección libia jugó de buena forma y mereció el elogio por su desempeño, frente a la aparición de la selección tunecina con un nivel pobre, rechazando considerar que no mostrar entusiasmo por la victoria de Libia fuera prueba de restar valor al logro de sus jugadores.

Las raíces de la crisis se remontan al enfrentamiento que reunió a las selecciones libia y tunecina en el estadio Taïeb Mhiri de la ciudad de Sfax, en el cual los «Caballeros del Mediterráneo» lograron una valiosa victoria por dos goles a cero.

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Ali Youssef abrió el marcador para la selección libia en el minuto 44 desde el punto de penalti, antes de que Hamdou El Houni añadiera el segundo gol en el minuto 62, confirmando la superioridad de su equipo y sellando los tres puntos.

La selección libia elevó su cuenta a 4 puntos en tres partidos, mientras que la de Túnez se quedó congelada en dos puntos, en un resultado que aumentó la importancia del próximo enfrentamiento entre ambas partes en los cálculos de la competencia por la clasificación.

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El Sindicato General de Periodistas Deportivos de Libia había considerado que el comentario no reflejó la superioridad que mostró la selección libia, y exigió la necesidad de respetar las reglas de la neutralidad y los códigos profesionales, asegurando que la objeción no tiene que ver con la nacionalidad del comentarista ni con su derecho a expresar sus sentimientos, sino con lo que describió como restar valor a la victoria libia.

También llamó a evitar las expresiones que puedan incitar al fanatismo o afectar negativamente las relaciones fraternales entre los pueblos magrebíes, mientras que Draji optó por responder aclarando su filosofía en los comentarios, y subrayando que no se ve obligado a halagar a ninguna parte solo para complacer a sus aficionados.