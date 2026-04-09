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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Vídeo: No es el Al-Nassr... ¿Quién lidera la Liga Saudí sin los errores arbitrales?

Al Akhdoud vs Al Nasr FC
Al Akhdoud
Al Nasr FC
1ª División
Al Ahli
Al Hilal
Arabia Saudita

La Liga Roshen ha recibido muchas quejas sobre arbitrajes lately.

Un experto en arbitraje asegura que Al-Nassr no lideraría la Liga Saudí sin los errores arbitrales en los penaltis esta temporada.

El Al-Nassr lidera la Liga Saudí con 70 puntos, dos más que el Al-Hilal y cuatro más que el Al-Ahli, aunque ha jugado un partido menos.

El experto arbitral Fahd Al-Mardasi declaró en el programa «Nadina» de «MBC 1»: «El Al-Ahli ha tropezado en tres partidos por cinco penaltis que mereció y no le concedieron».

Explicó que al Al-Ahli no se le pitó un penalti en la ida contra Al-Ittifaq, ni dos en el mismo sentido ante Al-Riyadh, más otros dos en el último duelo frente a Al-Fayha, lo que le ha perjudicado.

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1ª División
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Al Akhdoud
ALA
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Al Nasr FC
ALN

Concluyó que hubo otro penalti no pitado ante Al-Hazm, pero como el Al-Ahli ganó ese partido, la decisión no afectó al resultado.

El periodista Abdulrahman Al-Humaidi añadió que, sin esas decisiones, el Al-Ahli habría sumado 75 puntos y lideraría la tabla.

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