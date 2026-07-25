Vídeo: "Nadie lo odia": Haaland enciende la boda de Donnarumma con una celebración inesperada

El noruego Erling Haaland acaparó los focos durante la boda de su compañero en el Manchester City, el portero italiano Gianluigi Donnarumma, después de liderar a los invitados en la célebre celebración del "viking row" (remo vikingo), en una escena que provocó una amplia reacción en las redes sociales.

La celebración se remonta a la selección de Noruega, que contribuyó a su difusión durante el Mundial 2026, ya que se basa en un líder que golpea el tambor dos veces para marcar el ritmo, antes de que los participantes se sienten en filas apretadas e imiten el movimiento de remar mientras repiten la palabra "Row".

Los jugadores de Noruega habían realizado esta celebración durante el Mundial bajo el liderazgo de Martin Ødegaard, tras la victoria sobre Brasil, antes de que Haaland la trasladara esta vez al ambiente de la boda.

Donnarumma se casó con su pareja Alessia Elefante en una lujosa ceremonia celebrada en Italia, que contó con la presencia de varias estrellas del fútbol, entre ellas Sandro Tonali, Nicolò Barella y la leyenda del Milan Paolo Maldini.

Durante la celebración, Haaland subió al escenario y tomó el tambor para dirigir a decenas de invitados en la ejecución de la celebración, mientras todos se sentaban en el suelo imitando el movimiento de remar al ritmo de los tambores.

El delantero noruego, que celebró su vigésimo sexto cumpleaños hace unos días, aportó un ambiente alegre a la fiesta, pues estalló en carcajadas en uno de los momentos y se detuvo para explicar a uno de los invitados la forma correcta de realizar la celebración.

El público reaccionó a las imágenes que circularon, ya que uno de los aficionados escribió: "A este hombre no lo odia nadie", mientras otro comentó: "No puedo parar de reír. Parece que fue una boda divertida", y un tercero escribió: "Haaland es realmente asombroso", según lo recogido por el diario The Sun.

Haaland asistió a la fiesta en compañía de su pareja Isabel Haugseng Johansen, mientras que Donnarumma celebró su boda con su amor de la infancia, con quien tuvo a su primer hijo en 2024.

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