Vídeo: Mustapha Hadji estalla: la estrella del Al-Hilal no cuenta con la confianza de Zidane por esta razón

El exfutbolista marroquí Mustapha Hadji reveló la razón que, en su opinión, está detrás de que el francés Zinedine Zidane no cuente con su compatriota Theo Hernández, jugador del Al Hilal, en la selección de Francia, pese al gran potencial ofensivo que posee el lateral izquierdo.

Hadji explicó, durante unas declaraciones a través del canal "Al Arabiya", que Zidane dispone de numerosas opciones en el puesto de lateral izquierdo, señalando que Theo Hernández es un jugador destacado y que fue uno de los elementos fundamentales en los planes de Didier Deschamps, exseleccionador de Francia.

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Y pese a sus elogios a las cualidades del jugador del Al Hilal, el astro marroquí considera que hay un aspecto táctico que impide que obtenga la confianza de Zidane, y que consiste en el descenso de su nivel en el plano defensivo, algo que podría no ajustarse a las exigencias que el técnico francés establece para esta posición.

Hadji indicó que Zidane prefiere contar con dos laterales que posean fuerza y disciplina defensiva, y cuyo papel no se limite al apoyo ofensivo y a la generación de peligro, subrayando que Theo ofrece buenos niveles en la faceta ofensiva, pero necesita una evolución defensiva para ser una opción adecuada para el técnico francés.

Hadji concluyó sus declaraciones subrayando que las destacadas cualidades ofensivas de Theo Hernández no bastan por sí solas para garantizar un lugar en los planes de Zidane, dada la prioridad que este último concede al equilibrio defensivo, lo que explica, desde su punto de vista, que el astro del Al Hilal no cuente con la confianza del técnico francés.