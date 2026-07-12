Vídeo: Mustafa Shubair elige al mejor portero de la historia del mundo árabe

Mustafa Shubair, portero del Al-Ahly y de Egipto, ha sido elegido el mejor guardameta de la historia del mundo árabe.

Debutó con Egipto en el Mundial y ayudó a alcanzar por primera vez los octavos de final.

En octavos frente a Argentina detuvo un penalti de Messi, aunque los Faraones cayeron 3-2 entre acusaciones egipcias de arbitraje favorable a la Albiceleste.

En una entrevista con el periodista Amr Adib, Shubair afirmó: «Yassine Bounou, el portero de Marruecos, es un hombre de gran integridad y muy respetuoso; me escribió un mensaje tras el partido contra Argentina».

Además, le escribí para preguntarle cómo ataja los penaltis desde la posición de pie. Para mí, Yassine Bounou es el mejor portero de la historia del mundo árabe».







