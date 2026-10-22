Vídeo: multitudinario recibimiento a Messi en Oviedo antes de recoger el premio Princesa de Asturias de los Deportes

El argentino Lionel Messi, estrella del Inter Miami, llegó este jueves a Oviedo, donde fue recibido por una gran multitud a su llegada al hotel donde se aloja.

Decenas de aficionados esperaban a Messi para saludarlo, ya que mañana se le entregará el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

El diario "Marca" señaló que Messi llegó en un avión privado desde Miami y se dirigió directamente al hotel, donde le esperaba una gran multitud junto con el acto de recepción oficial ofrecido por el presidente de la fundación.

El Hotel Reconquista, junto al Teatro Campoamor, sede de la gala de entrega de los Premios Princesa de Asturias, es un símbolo de estos galardones.

La expectación por ver a la estrella argentina fue enorme durante toda la mañana, ya que los admiradores y aficionados esperaron fuera del hotel con la esperanza de verlo.

La estrella apareció acompañado de su esposa Antonela, ambos vestidos de negro, y se detuvieron para saludar a los integrantes del equipo del Reconquista.





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Programa de la visita de Messi a Oviedo:

- Esta tarde (17:30): acto con los estudiantes, la comunidad académica y el público en general en el Palacio de los Deportes.

- Esta noche: cena oficial con sus majestades los Reyes de España y el resto de los premiados.

- La mañana del viernes (11:40): recepción real a los premiados en el Hotel Reconquista con las Medallas de Asturias, los Hijos Predilectos y los Hijos Adoptivos de 2026.

La princesa Leonor les entregará un pin conmemorativo y se tomará una fotografía de grupo con los premiados.

- Viernes: almuerzo oficial.

La tarde del viernes (a las 18:30). Gala oficial de entrega de premios en el Teatro Campoamor de Oviedo.

- La noche del viernes: vuelo directo a Nueva York.







