



Lionel Messi ya se ha incorporado a la selección argentina en el centro de entrenamiento de Ezeiza, de cara a su último partido con la camiseta del equipo frente a Benín, pasada la medianoche de mañana.

El jugador había llegado al país días atrás a bordo de un avión privado, para preparar su último encuentro internacional.

Tras pasar por su ciudad natal, Rosario, el delantero se dirigió a Buenos Aires para unirse al equipo del entrenador Lionel Scaloni.

El diario «A Bola» señaló que, tal y como estaba previsto, se perdió el partido de Córdoba ante Bolivia y la contundente victoria sobre Burkina Faso, pero sí estará presente en el estadio Monumental el próximo martes, en el tercer y último encuentro de este parón internacional, frente a Benín.

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Como celebración de su partido de despedida, el jugador argentino lucirá una camiseta especial diseñada exclusivamente para este encuentro, que se sumará a su colección personal de copas y trofeos conquistados.

La camiseta destaca por dos franjas verticales anchas de color celeste y una franja blanca en el centro, adornada con el sol de la bandera de su país, además de su nombre y su número grabados en dorado.

Los preparativos para el partido ante Benín comenzaron con una sesión de entrenamiento el domingo y, como era de esperar, se celebró un gran asado con distintos tipos de carne, en el que el presidente de la federación, Claudio Tapia, participó en la parrilla. Escribió: «Todo esto por mis hijos».

La selección argentina llevará a cabo otra sesión de entrenamiento hoy, lunes, y se espera que Lionel Messi y Lionel Scaloni hagan declaraciones a la prensa antes del partido.

Pero no todo marcha bien. La preparación de la selección de Benín se ve afectada por las difíciles circunstancias que atraviesa el país, además de otros problemas logísticos, tal y como ya ocurrió con Burkina Faso, que envió a su equipo sub-23 tras la negativa de la primera plantilla a viajar.







