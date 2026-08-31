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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Vídeo: Mourinho, con ironía sobre el fichaje de Diomande: "¿Cuánto pagamos por su incorporación?"

Real Madrid vs Málaga
Real Madrid
Málaga
Primera División
J. Mourinho
Y. Diomande
España
Portugal
Côte d’Ivoire

En la rueda de prensa tras el partido ante el Málaga

José Mourinho generó una gran polémica durante la rueda de prensa tras la contundente victoria del Real Madrid por 4-0 sobre el Málaga, después de hablar sobre la situación del astro marfileño Yan Diomandé, quien no ha logrado un puesto en el once titular desde el inicio de la temporada, antes de desviar la conversación hacia una postura irónica acerca del valor económico del fichaje.

Mourinho dijo, en respuesta a una pregunta sobre la continuidad de Diomandé en el banquillo: "Tiene que ir paso a paso. Ha jugado 20 o 15 o 30 minutos en los tres partidos. Es trabajador y humilde, tiene ganas de aprender y desarrollarse, y me escucha a mí y a sus compañeros. Seguro que mejorará".

El técnico portugués pasó a hablar del valor del contrato del jugador, preguntándose: "¿Cien y pico? 120 o 130, ¿no sé cuánto pagamos?", antes de repetir la pregunta dos veces al responsable de comunicación sentado a su lado, entre las risas de los presentes.

Y la ironía de Mourinho no se detuvo en los límites de la rueda de prensa, pues regresó tras abandonar la sala para bromear con los periodistas, y les preguntó de nuevo: "Entonces, ¿cuánto pagamos al final? ¿Cuál fue la cantidad?", a lo que uno de los periodistas respondió entre risas: "130, seguro".

Al margen de las bromas, Mourinho quiso subrayar que la presencia de Diomandé en el banquillo no refleja una disminución de su confianza en el defensa marfileño, aclarando que participó como suplente durante los tres primeros partidos, y disputó minutos variables que oscilaron entre 15 y 30 minutos.

El técnico portugués elogió la mentalidad del jugador, asegurando que es "trabajador y humilde" y que tiene ganas de aprender y desarrollarse, además de escuchar las indicaciones del cuerpo técnico y de sus compañeros, lo que hace que Mourinho confíe en su capacidad de mejorar a medida que consiga más minutos.

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