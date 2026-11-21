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Mohammed Noor, leyenda del Al Ittihad saudí, ha desvelado los entresijos de sus negociaciones con el eterno rival, el Al Hilal, cuando todavía era jugador del conjunto de Yeda.

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El príncipe Mohammed bin Faisal, expresidente del Al Hilal, había asegurado que negoció con Mohammed Noor para que se incorporara al equipo algún tiempo antes del Mundial de 2006 en Alemania, después de que terminara su contrato con el Al Ittihad en aquel momento.

El expresidente del Al Hilal declaró a los canales saudíes de Thmanyah: «Hubo una modificación (a mano) en el contrato de Mohammed Noor con el Al Ittihad, ya que se cambió la fecha de su finalización, algo que molestó al jugador».

Y añadió: «Lo grave es que el contrato se remitió a la Federación Saudí de Fútbol, y nosotros intentamos aprovechar esa situación, sobre todo porque Mohammed Noor era una leyenda y todos lo querían».

Prosiguió: «Pero Mohammed Noor puso una única condición: si se filtraba cualquier noticia sobre estas negociaciones, no ficharía por el Al Hilal aunque le dieran todo el oro del mundo».

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Y continuó: «Le pedimos que presentara su queja directamente al presidente de la Federación Saudí de Fútbol, y lo que nos llegó es que efectivamente acudió a él, lo que provocó su malestar, y este formó una comisión. En ese momento supimos que el asunto se iba a resolver».

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Y concluyó: «Cuando ocurrió esto, el asunto se filtró a los medios y algunos se enteraron de la modificación que había en su contrato con el Al Ittihad, lo que enfureció a Mohammed Noor y le llevó a rechazar su incorporación al Al Hilal».

Mohammed Noor respondió a esas declaraciones en el programa «Nadina» del canal MBC 1, donde dijo: «He oído esas declaraciones, pero no conocía ningún detalle».

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Y explicó: «Es cierto que había un problema entre el club (Al Ittihad) y yo por el contrato, pero eso de que yo me empeñara en que no salieran noticias sobre ese problema en el contrato o sobre el acuerdo (con el Al Hilal) no ocurrió».

Y respondió: «Había ofertas del Al Hilal cuando surgió ese problema, y hubo negociaciones por parte de la directiva y de los jugadores, porque en ese momento yo podía marcharme, pero no puse ninguna condición y no quería salir del Al Ittihad».

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Y matizó: «Estas negociaciones se dan con cualquier jugador cuando termina su contrato, ya que algunos familiares intervienen para negociar. Quien lo hacía por mí con el Al Ittihad en aquel momento era mi hermano Abdulqader, y no fui yo quien presentó la queja».

Y concluyó: «Gracias a Dios, todo terminó bien, y justo después gané la Liga de Campeones de la AFC con el club. Mi problema era con el club, desde dentro, y no quise marcharme a pesar de haber recibido una gran oferta del Al Hilal».

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Cabe recordar que Mohammed Noor está considerado una de las mayores leyendas de la historia del Al Ittihad, ya que jugó en el primer equipo desde su ascenso en 1997 hasta su retirada en sus filas en 2016, aunque disputó una única temporada con el Al Nassr, la 2013-2014.

Durante esa larga etapa, Mohammed Noor condujo al conjunto de Yeda a numerosos éxitos, entre los que destacan dos Ligas de Campeones de la AFC consecutivas, en 2004 y 2005, las únicas en la historia del club.