Mohammed Noor, leyenda del Al-Ittihad, cargó contra el alemán Jens Wissing, entrenador del equipo, tras la abultada derrota ante el Al-Ain de Emiratos por 4-1, en la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Asia de Élite, criticando sus decisiones técnicas y su forma de gestionar el partido.

Noor afirmó, durante su aparición en el programa "Nadina", que Wissing comenzó el encuentro con una alineación deficiente, señalando que existen reparos recurrentes sobre la forma de jugar, especialmente la participación de Muhannad Al-Shanqiti en la posición de lateral izquierdo, pese a sus dificultades de origen en la banda derecha.

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Y añadió que el Al-Ittihad que se vio ante el Al-Ain "no es agradable a la vista", explicando que el equipo todavía está en fase de construcción, pero que el entrenador abordó el partido como lo haría un equipo competitivo, ignorando las carencias que sufre el Decano en este momento.

La leyenda del Al-Ittihad criticó la decisión de empezar con el neerlandés Gini Wijnaldum, al considerar que su presencia en el once titular no fue una elección acertada, antes de dirigir una crítica directa a Wissing al afirmar que "hasta ahora está engañado con algunos jugadores".

Las declaraciones de Noor abren el debate sobre las elecciones del técnico alemán, después de que el Al-Ittihad encajara una dura derrota en su propio terreno, lo que aumentó la presión sobre el cuerpo técnico y suscitó dudas acerca de su capacidad para resolver los problemas del equipo durante la próxima etapa.