Los últimos minutos de la primera mitad del partido entre Emiratos Árabes Unidos y Qatar, en la última jornada del Grupo 2 de la Copa del Golfo 27, disputada en Arabia Saudí, estuvieron cargados de emoción.

Ninguno de los dos equipos logró marcar durante los primeros 32 minutos, en medio de intentos en ambas porterías, pero el minuto siguiente fue el inicio de la emoción.

Almoez Ali logró anotar el primer gol de Qatar, aprovechando un centro destacado dentro del área, al que se lanzó y remató directamente a la red.









El partido se encendió tras el gol, y la selección de Emiratos Árabes Unidos se negó a rendirse y a marcharse por detrás en la primera mitad, logrando el empate en el minuto 45+4 por medio de Ali Saleh.









Cabe recordar que ambos equipos se clasificaron para las semifinales desde la jornada pasada, y hoy se juegan el liderato del grupo.



