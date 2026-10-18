Anotó Lionel Messi dos goles espectaculares con su toque habitual durante la segunda mitad, para elevar su cuenta a 25 tantos y mantenerse al frente de la tabla de goleadores de la liga estadounidense, además de guiar al Inter Miami a la victoria por 3-1 sobre su anfitrión, el Atlanta United, la noche del sábado.

Según la cadena ESPN, el mexicano Germán Berterame abrió el marcador para el Inter Miami en el minuto 45, antes de que Messi se robara todos los focos tras el descanso con dos goles en apenas 4 minutos.

El primero llegó en el minuto 56, después de que Messi arrancara desde la banda derecha hacia el interior e intercambiara pases con Berterame al borde del área, antes de driblar a un defensor del Atlanta que intentó detenerlo con desesperación y definir con un remate raso que terminó en la red.





El segundo gol no fue muy distinto del primero, ya que Luis Suárez envió un pase que dejó a Messi mano a mano frente al arco, por lo que el astro argentino volvió a arrancar, burló a uno de los defensores y sacudió las mallas con su pierna izquierda, superando otra vez al portero del Atlanta United, Lukas Hoyos.

El Atlanta anotó un gol tardío para salvar el honor, después de que su exdelantero del Inter Miami, Fafà Picault, marcara de penalti.

Christian Kelly Gonzalez, entrenador del Inter Miami, elogió a Messi tras el partido y dijo: "Nunca deja de asombrar al mundo. Quiero decir, realmente no puedo creer que un jugador como él, con 39 años, haga lo que está haciendo ahora. Y lo que más me alegra es verlo verdaderamente feliz, porque cuando está feliz, lo da todo. Está disfrutando su tiempo y se siente completamente como en casa".

Y añadió: "Como siempre digo, nos empuja a ser mejores cada día. Tenerlo aquí es una fuente de enorme felicidad. Todo el mundo sabe lo especial que es nuestra relación. Cada vez que lo veo, me dibuja una sonrisa en la cara. Y sigue sorprendiéndome constantemente".

Al término del partido del sábado, Messi se escapó con una ventaja de 6 goles en la cima de la carrera por la Bota de Oro de los goleadores de la liga estadounidense, y además compartió el liderato de la lista de asistentes con 15 pases de gol junto a Son Heung-min, jugador del Los Angeles FC, después de que se le concediera a Messi una segunda asistencia en el gol inaugural de Berterame.





Messi se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga estadounidense en dar 15 asistencias en 3 temporadas consecutivas, y también prolongó sus contribuciones ofensivas por decimotercer partido seguido, igualando la segunda racha más larga de este tipo en su carrera con clubes y selección.

El nuevo doblete elevó la cuenta de Messi a 936 goles en su carrera profesional, mientras que su entrenador no tiene ninguna duda sobre su capacidad para alcanzar la barrera de los mil tantos.

Gonzalez dijo: "Sí, creo que llegará a los 1.000 goles. Tengo fe en ello. Sé que lo hará, porque le gustan los desafíos y se fija metas que busca cumplir, y como ya ha logrado todo lo demás, este desafío no será la excepción".

Y continuó: "Me asombra con cada movimiento que hace, y cada vez que lo veo en los entrenamientos. Espero de verdad que siga asombrándonos hasta el día en que decida retirarse, y ojalá ese día no llegue pronto".

El doblete del sábado le regaló al ocho veces ganador del Balón de Oro, Messi, un nuevo recuerdo especial en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

El partido supuso la primera visita del astro argentino al recinto desde las semifinales del Mundial 2026 en julio, cuando asistió en dos goles tardíos que llevaron a Argentina a una dramática victoria sobre Inglaterra.

Messi ha marcado 4 goles en 3 partidos desde su despedida de la selección argentina, tras disputar un amistoso ante Benín a comienzos de este mes.

El Inter Miami ya había sellado su clasificación a los playoffs el miércoles, y su último triunfo elevó su racha de victorias consecutivas a 3 partidos, para colocarse en el segundo puesto de la Conferencia Este, por detrás del Nashville, líder con una cómoda ventaja.

En contrapartida, el Atlanta United, dirigido por Gerardo Tata Martino, extécnico de Messi en el Inter Miami y en la selección de Argentina, sufre en el decimocuarto lugar de la Conferencia Este y afronta una misión muy complicada para clasificarse a los playoffs.

Está previsto que el Inter Miami regrese a la competición el próximo sábado, cuando visite a los New York Red Bulls.



