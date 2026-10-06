Vídeo: Messi se convierte en un héroe de dibujos animados

Entre el último adiós con la camiseta de Argentina y el inicio de una nueva vida fuera del rectángulo verde, Lionel Messi continúa escribiendo capítulos excepcionales en su carrera, después de que el capitán de la Albiceleste se convirtiera en el eje de un nuevo proyecto de la compañía Disney, coincidiendo con la cercanía de su última aparición internacional.

Los aficionados al fútbol de todo el mundo esperan con expectación el partido de despedida de Messi, cuando la selección de Argentina se enfrente a su homóloga de Benín en el estadio "Monumental" de la capital, Buenos Aires, en medio de la gran afluencia de público prevista para homenajear a la leyenda de la Albiceleste en uno de los momentos más emotivos de su trayectoria internacional.

Coincidiendo con esta cita histórica, el sitio "Foot Mercato" francés reveló que Messi se ha convertido en el eje de un nuevo proyecto de la compañía Disney, que anunció a través de su plataforma "Disney+" el lanzamiento de una película de animación titulada "Messi y los gigantes", inspirada en la carrera de la estrella argentina.

La trama de la obra gira en torno a "Leo", un niño de 12 años que adora a Messi y al fútbol, antes de encontrarse atrapado en un mundo paralelo lleno de gigantes, donde vive una aventura excepcional y utiliza sus habilidades futbolísticas en un intento por regresar a casa.

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Y así, mientras Messi se prepara para bajar el telón de su recorrido internacional con Argentina, su personaje comienza a trasladarse a un mundo nuevo, para transformar su historia de leyenda futbolística que vivieron millones en un relato dirigido a una nueva generación de amantes del fútbol.



