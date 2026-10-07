Vídeo: Messi marca y falla la ocasión más insólita en la noche de la despedida

Entre un momento que sacudió las redes y otro que dejó atónitos a todos, Lionel Messi escribió un nuevo capítulo de su noche particular con la selección de Argentina, después de marcar un gol y luego fallar una ocasión increíble ante la portería de Benín, en un partido con un carácter excepcional para el capitán de la Albiceleste.

Lee también: Una mente griega rompe la maldición: ¿cómo deshizo Donis el maleficio del oro con Arabia Saudí?

Messi logró marcar el tercer gol de la selección argentina en el minuto 71, después de que la Albiceleste consiguiera un penalti, que el capitán del equipo se encargó de ejecutar con éxito, enviando el balón al fondo de las redes de Benín.

Y apenas 4 minutos después de su gol, Messi falló una de las ocasiones más extrañas del partido, tras quedar a pocos centímetros de la portería, pero no logró enviar el balón a las redes, ante el asombro de la afición por desperdiciar una oportunidad tan sencilla de esa manera.

La jugada provocó numerosas reacciones dentro del estadio, especialmente porque Messi se encontraba en una posición ideal para añadir un nuevo gol a su cuenta, pero el balón no encontró el camino hacia la portería pese a su enorme cercanía a ella.









El duelo ante Benín reviste una importancia especial para Messi, en medio del ambiente festivo que acompañó su aparición con la selección argentina, uniendo así el capitán de la Albiceleste en una misma noche el gol y el fallo de una ocasión extraña que quedará entre las jugadas más destacadas del partido.