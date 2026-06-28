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Hussein Hamdy

Traducido por

Vídeo: Messi bate un récord con un magnífico tiro libre ante la portería de Jordania

L. Messi
K. Mbappe
Argentina
Jordania
World Cup
Argentina
Francia
Jordania

Una nueva historia

Lionel Messi marcó el tercer gol de Argentina ante Jordania en la tercera jornada del Mundial 2026.

El tanto, de tiro libre en el 80’, elevó a Messi a un récord histórico.

Según Opta, es el primer jugador en anotar en siete partidos mundialistas seguidos.

Además, se unió a una lista de cinco jugadores quehan marcado dos tiros libres en un Mundial desde 1966: Pelé, Rivelino, Teófilo Cubillas, Bernard Gigeni y David Beckham.

Además, según la red «Mr. Sheet», Messi lidera la lista de jugadores con más goles en un Mundial desde fuera del área (7).

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Argentina
ARG
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Cabo Verde
CPV

Supera así a Rivelino (5), Lothar Matthäus (4), Diego Forlán (4), Bobby Charlton (3), Garrincha (3) y Kylian Mbappé (3).

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