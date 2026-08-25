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Al Riyadh vs Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Vídeo: ¿mereció la roja directa? La estrella del Al Nassr complica el duelo ante el Al Ettifaq

Al Ittifaq vs Al Nasr FC
Al Ittifaq
Al Nasr FC
1ª División
B. Krepski
Moussa Dembélé
A. Gabriel
A. Postecoglou
Arabia Saudita
Brasil
Francia
Australia

El Mundialista en apuros tempranos

El Al Nassr se enfrentó a una prueba difícil y temprana ante el Al Ettifaq, durante el partido que reunió a ambos equipos el martes, en la tercera jornada de la Roshn Saudi League en el terreno de "Los Capitanes".

El encuentro vivió un punto de inflexión temprano después de que Moussa Dembélé recibiera un pase en el borde del área, en el minuto 12, antes de que el portero del Al Nassr, Bento, saliera de su portería para intentar detenerlo.

Y a pesar de la presencia de uno de los defensas del Al Nassr cerca del jugador del Al Ettifaq y de su intento por alcanzarlo, Bento derribó a Dembélé fuera del área, por lo que el árbitro Mohammed Al Hoish mostró la tarjeta roja directa al portero del Al Alami.

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De este modo, el Al Nassr se vio obligado a completar el partido en inferioridad numérica, en un difícil enfrentamiento ante el Al Ettifaq, donde el técnico australiano Ange Postecoglou tuvo que retirar a su jugador Angelo y dar entrada en su lugar al joven guardameta Abdulrahman Al Otaibi.

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