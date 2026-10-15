El argentino Enzo Fernández, jugador del Manchester City, generó una gran polémica durante el partido de su equipo ante el Paris Saint-Germain, después de empujar al árbitro alemán Sven Jablonski en una extraña escena que se vivió en el encuentro entre ambos conjuntos, ayer miércoles, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

En el minuto 74, cuando el Manchester City estaba por detrás en el marcador por 4-1, el balón llegó a Enzo Fernández en el borde del área y el centrocampista argentino se preparó para disparar, antes de sorprenderse al encontrarse al árbitro delante de él, por lo que lo empujó con fuerza con la mano y lo derribó al suelo.

Pese a la fuerza del empujón y a la caída del árbitro sobre el césped, Jablonski se levantó rápidamente y decidió que el juego continuara sin detener el partido, en una escena que generó dudas sobre la posibilidad de sancionar al jugador del Manchester City con la tarjeta roja.

Las opiniones se dividieron en torno al episodio: algunos consideraron que la actitud de Enzo Fernández podría merecer la expulsión por mala conducta hacia el árbitro, mientras otros estimaron que el colegiado pasó por alto sancionar al argentino debido a que él mismo se encontraba en una posición equivocada, en la trayectoria del balón, obstaculizando una prometedora jugada ofensiva del Manchester City, y que comprendió el enfado del jugador, especialmente teniendo en cuenta que su equipo iba por detrás por tres goles de diferencia.

La escena se produjo en un momento en el que el Manchester City intentaba volver a meterse en el partido, después de terminar la primera parte con una desventaja de tres goles a cero, antes de mostrar una mejor imagen en la segunda mitad y presionar a la defensa del conjunto francés, aunque desperdiciando numerosas ocasiones.

A pesar de la mejoría en el rendimiento del equipo inglés y de sus intentos de recortar la diferencia, el Manchester City no pudo evitar la derrota, y el encuentro terminó con victoria del Paris Saint-Germain por 4-2 en el Etihad Stadium.







