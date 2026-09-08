El neerlandés Tijjani Reijnders, centrocampista del Al Qadisiyah, se ha superado a sí mismo en la Liga Roshn saudí, tras su fichaje por el club el pasado mercado de verano.

Reijnders fue titular con el Al Qadisiyah en el partido ante el Al Ahli, este martes, en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la sexta jornada de la Liga Roshn.

En el minuto 14 del encuentro, el centrocampista neerlandés abrió el marcador para su nuevo equipo, tras un potente disparo desde el borde del área que el senegalés Édouard Mendy, guardameta del Al Ahli, no pudo detener.

Reijnders añadió su segundo gol y el tercero de su equipo en el partido en el tercer minuto del tiempo añadido de la primera parte, después de rematar de cabeza al fondo de la red un centro de Mohammed Abu Al Shamat.

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De este modo, Reijnders marca su segundo y tercer gol con el Al Qadisiyah desde su fichaje por el club durante el pasado mercado de verano, procedente del Manchester City.

El primer gol lo había marcado el centrocampista neerlandés con el Al Qadisiyah en su segunda participación con el equipo, concretamente durante la victoria por 2-0 ante el Neom, en la tercera jornada de la Liga Roshn.

Con ello, Reijnders supera su inicio con el Manchester City, donde solo marcó un único gol en sus primeros 4 partidos con el equipo celeste durante la temporada pasada, que llegó ante el Wolverhampton en la primera jornada de la Premier League inglesa.

Cabe recordar que Reijnders sigue siendo el fichaje más caro en la historia del Al Qadisiyah, ya que el club saudí lo incorporó procedente del Manchester City durante el pasado mercado de verano, a cambio de 61 millones de euros, según informaciones de prensa.