Novak Djokovic se clasificó para la final del torneo de tenis de Pekín de forma dramática, después de beneficiarse de la descalificación del ruso Daniil Medvedev durante las semifinales, luego de que este último golpeara a un espectador con la pelota, en un suceso surrealista que decidió el partido a favor de la estrella serbia.

Djokovic, actualmente número 11 del mundo, iba por delante con un marcador de 7-5 y 5-3 tras un enfrentamiento que se prolongó durante dos horas y 30 minutos, cuando Medvedev, número 5 del mundo, envió una pelota hacia las gradas, impactando a uno de los aficionados en el rostro, lo que obligó a este a abandonar su asiento para recibir asistencia, antes de que se tomara la decisión de descalificar al jugador ruso.

De este modo, Djokovic aseguró su llegada a la final por séptima vez en la capital china, además de mantener su registro perfecto en el torneo, elevando su racha de victorias consecutivas en Pekín a 33 partidos.

La nueva cifra llega después de que Djokovic superara ayer el récord que ostentaba el español Rafael Nadal, quien logró 31 victorias consecutivas en sus primeros partidos en el torneo de Roland Garros, convirtiéndose así el serbio en el poseedor de la racha de victorias consecutivas más larga en el inicio de sus participaciones en un mismo torneo en la Era Abierta.

Djokovic se enfrentará en la final al australiano Alex de Miñaur, número 9 del mundo, quien alcanzó el partido final beneficiándose de la retirada del polaco Hubert Hurkacz, número 34, cuando iba por delante con un marcador de 6-4 y 3-2.

El enfrentamiento entre Djokovic y De Miñaur es el quinto entre ambos, y el serbio domina en los duelos directos con tres victorias, además de que ya se había beneficiado anteriormente de la retirada del jugador australiano antes de su partido en los cuartos de final de Wimbledon en 2024.